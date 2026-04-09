Flavia Palmiero impone el abrigo furry que es furor este otoño: color tendencia y la combinación perfecta para el jean

Con una trayectoria consolidada en los medios y un presente enfocado en el mundo empresarial y del lifestyle, Flavia Palmiero se posiciona como un ícono de estilo que trasciende generaciones. Su impronta siempre estuvo ligada a una estética cuidada, femenina y sofisticada, donde cada elección responde a una identidad clara.

Flavia Palmiero

Lejos de seguir tendencias pasajeras, Flavia Palmiero apuesta por un guardarropa atemporal, donde las prendas hablan por sí solas. En ese universo, hay piezas que se destacan por su carácter y presencia, y su abrigo se convierte en el mejor ejemplo de cómo una sola elección puede transformar por completo un outfit.

El abrigo protagonista que eleva todo el look

El abrigo es, sin dudas, la pieza central del estilismo de Flavia Palmiero. De largo maxi y con una caída recta que estiliza la figura, se impone con una presencia elegante y segura. Su diseño incorpora volumen en el cuello y los bordes con textura tipo piel, un detalle que no solo aporta dramatismo, sino que también enmarca el rostro y eleva automáticamente el conjunto.

Flavia Palmiero

El juego de texturas es clave: la combinación entre una base más estructurada y las terminaciones suaves y con movimiento genera profundidad visual y una sensación de lujo inmediato. Además, la paleta en tonos tierra refuerza su carácter atemporal y lo convierte en una prenda versátil, capaz de adaptarse a distintos looks sin perder protagonismo.

Un look equilibrado entre lo clásico y lo relajado

Para acompañar una pieza tan potente, el resto del outfit de Flavia Palmiero baja el volumen de forma estratégica. Debajo, una blusa satinada con escote en V suma feminidad y suavidad, mientras que el jean oscuro tipo flare aporta estructura y estiliza la silueta, logrando un equilibrio perfecto entre lo elegante y lo casual.

Flavia Palmiero

El styling termina de cerrar la propuesta con decisiones inteligentes: zapatos de punta fina en tono nude que alargan visualmente la pierna sin competir con el abrigo, gafas oversized que suman carácter y un collar dorado minimal que aporta un detalle sutil. El cabello con ondas suaves relaja el conjunto y refuerza ese aire effortless que define todo el estilismo de Flavia Palmiero. El resultado es un look que transmite seguridad, sofisticación y un lujo silencioso que no necesita exagerar para imponerse.