Las mejores fotos de Flavia Palmiero de vacaciones en Madrid y en Roma

La conductora posó en sitios emblemáticos de la capital española como la Puerta de Alcalá.

Flavia Palmiero
Flavia Palmiero | Caras

Flavia Palmiero viajó a Madrid en modo relax, aunque su llegada a la capital europea, previo a su paso por Roma, de inmediato despertó nuevos planes.  “Como en enero no me fui quería tomarme unos días de vacaciones, pero bueno, nunca son completas. Luis (Scalella, su novio, productor de cine) iba al Festival de Berlín, así que nos quedamos a encontrarnos en Madrid", le contó la conductora a CARAS.

Flavia Palmiero
Flavia lució las prendas de su nueva colección en el frío europeo.

Cómo fueron los días de Palmiero en Madrid

"Estuve unos días en esa ciudad y aproveché para hacer las fotos de campaña de mi nueva colección en las calles de Madrid, con mi fotógrafa de allá. También para disfrutar de mi nueva colección allá con el frío”, le contó Flavia a CARAS.

Flavia Palmiero
“Fueron ocho días en Madrid y dos días en Roma", reveló la conductora.

Qué dijo Flavia sobre su viaje junto a su novio, Luis Scalella

"La verdad es que hacía unos ocho años que no íbamos a Roma. Tenía muchas ganas de volver. Así que como más de esos días no nos podíamos tomar ambos, lo pasamos muy lindo. Con Luis disfrutamos mucho de lo que hacemos siempre: salir a comer, a pasear", admitió Palmiero. 

Flavia Palmiero
Flavia se reencontró en Madrid con su pareja, Luis Scalella, productor de cine, quien iba al Festival de Berlín.

Feliz con su escapada a Europa, Flavia posó en lugares emblemáticos de Madrid como la Puerta de Alcalá. También en uno de sus típicos bares de tapas y fren te al Edificio Metrópolis, construcción de inspiración francesa, con una de las cúpulas más fotografiadas, ubicado en la equina de la calle de Alcalá con la calle Gran Vía.

Flavia Palmiero
Palmiero, en Madrid.

Flavia posó con abrigo de su nueva colección de indumentaria y realizó contenido para redes.

Flavia Palmiero
Luego de su paso por la capital española, la conductora regresó a Roma, a 8 años de su última visita.

“Disfrutamos de esos días con Luis, los tomamos para nosotros dos, y también yo aproveché para hacer contenido, inclusive para tener alguna reunión de trabajo allá”, detalló Palmiero a CARAS.

 

