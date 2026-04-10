Nicole Neumann sorprendió al mostrar el completísimo desayuno de su hijo, Cruz Urcera

Nicole Neumann mostró en sus historias de Instagram algo bien simple, de todos los días, que igual llamó la atención. Esta vez, el protagonista fue Cruz Urcera y, más precisamente, el desayuno que le preparó. Lo que mostró sorprendió por lo completo que se veía: una bandeja infantil armada con distintos alimentos, bien separados y con una presentación al detalle.

Nicole Neumann mostró el desayuno de Cruz y dejó ver otro costado de su día a día

En el video aparece una bandeja compartimentada con varios ingredientes y, sobre la imagen, Nicole Neumann escribió: “Desayuno de Cruz”. Se ven cubitos de palta, rodajas de banana, jamón vegano y también una crema en uno de los espacios. Al costado hay una botella rosa, mientras una mano va acomodando cada parte del desayuno.

Lo que termina destacándose del video es justamente eso: muestra un momento muy puntual de la crianza. Nicole queda corrida del primer plano y la historia se concentra en la comida, en cómo está armada y en el tipo de elección que hay detrás. En la historia, además, la modelo arrobó a Felices Las Vacas, una marca de alimentos plant based que produce opciones 100% vegetales y que está asociada a una alimentación consciente y al respeto por los animales.

Nicole Neumann y el estilo de vida que también se refleja en la comida de Cruz

La mención a esa marca también se entiende mejor con algo que Nicole ya contó públicamente. En distintas entrevistas explicó que en su casa predomina una forma de comer muy ligada a lo vegetariano, aunque también aclaró que Cruz no sigue una alimentación vegana estricta. De hecho, el desayuno que mostró deja ver una lógica más amplia y flexible, donde conviven distintos alimentos dentro de una dieta variada.

Nicole Neumann junto a su hijo menor, Cruz Urcera.

La modelo contó en entrevistas con La Nación que dejó de comer carne hace más de dos décadas y que, con el tiempo, fue profundizando esa elección hasta acercarse cada vez más al veganismo. Incluso explicó que se define como “80% vegana y 100% vegetariana”, siempre desde una elección ligada a la defensa animal y a una forma más cuidadosa de consumir.

Desde que nació Cruz, Nicole Neumann viene mostrando bastante de esta etapa en sus redes. Muchas veces comparte momentos de la rutina y pequeños recortes del día a día con su hijo menor, en una maternidad que hoy atraviesa junto a sus cuatro hijos: Indiana, Allegra, Sienna y Cruz. Esta vez eligió subir algo muy simple, pero ahí también se ve bastante de cómo vive hoy esta etapa, muy ligada a las elecciones que sostiene desde hace años.