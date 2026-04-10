El tierno look de Sarah Burlando para acompañar a su papá en su día más importante

Sarah Burlando es una de las mini influencers fashionistas, que encuentra su pasión en la moda, al igual que su mamá, Barby Franco. La niña se lleva los aplausos de los expertos en todas las ocasiones que se presenta, y sigue su amor por el estilo princesa y moderno, dependiendo el evento. En las últimas horas, a Fernando Burlando le entregaron un diploma en su honor, y fue acompañado por su familia. Para este momento especial, ella sorprendió con un tierno y sofisticado look que se robó los comentarios.

Sarah y Fernando Burlando, en un día especial

Total white y encaje: el tierno look de Sarah Burlando para el día especial de Fernando Burlando

Este jueves 9 de abril, Fernando Burlando fue invitado por la Universidad Nacional de ChacoAustral, para recibir un diploma en honor de su trabajo como abogado. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores imágenes de la ceremonia, donde le entregaron el Doctorado Honoris Causa. Al evento, fue acompañado de Barby Franco y Sarah Burlando, quienes desplegaron sus looks más elegantes y sofisticados para la ocasión. Sin embargo, la pequeña se robó las miradas de los expertos fashionistas, al apuntar por un estilo princesa y llevarse los halagos de todos.

Sarah y Fernando Burlando, en un día especial

En las historias de Instagram de su mamá, Sarah caminó por el espacio y se tomó fotos con su papá, mientras lucía un hermoso vestido total white. El mismo tenía un vuelo notorio en su falda, que le brindaba movimiento y un claro estilo royal. Con corte irregular, se destacaba por el uso del encaje, con detalles brillosos que lo hacían más tierno. Como cierre, eligió unos zapatos de la misma estética, y su clara firma y amor con los moños en su cabello. La pequeña se robó los aplausos de todos, y enterneció a los expertos del lugar.

El look de Sarah Burlando

Business woman moderno: la apuesta de Barby Franco

Barby Franco no dudó en desplegar su conocimiento fashionista durante el día especial de Fernando Burlando. Sin embargo, ella decidió estar acorde a lo que su pareja lucía, y apostó por el estilo business woman moderno, con un toque brillante y sensual que enamoró a todos.

En sus historias de Instagram, compartió un look de saco oversize sastrero, total black. El mismo le permitía mostrar su figura, manteniendo su amor por lo elegante. Como toque diferencial, en el pecho había una destaca línea de brillos, que rompía con la monotonía. Como cierre, apostó a los tacos Yves Saint Laurent, que con las iniciales se formaba la altura, dandole una vuelta de tuerca sensual al evento de importancia en la universidad.

El look de Barby Franco

Barby Franco y Sarah Burlando acompañaron a Fernando Burlando, en un día especial para él y su trabajo. Sin embargo, dejaron en claro que ambas son influencias de la moda, y desplegaron sus estilos durante la ceremonia. Los expertos fashionistas destacaron cada look, y los comentarios tiernos se los llevó la pequeña niña con un vestido princesa total white. De esta manera, dejó en claro que es una mini influencia fashionista, digna de marcar los looks más sofisticados.

A.E