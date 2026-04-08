Nicole Neumann combinó jean wide leg y campera crop de cuero: el dúo estrella del invierno

Nicole Neumann volvió a confirmar su lugar como referente de estilo con un look que compartió en sus historias de Instagram y que reúne varias de las tendencias más fuertes del invierno. Con una impronta urbana y canchera, la modelo armó un estilismo equilibrado donde cada prenda cumple un rol clave.

Nicole Neumann

Nicole Neumann combinó jean wide leg y campera crop de cuero

La estrella del look de Nicole Neumann es un jean wide leg de tiro medio, un modelo que se consolida como la más vigente de la temporada. De calce relajado y piernas amplias, este tipo de denim no solo aporta comodidad, sino que también estiliza y alarga la figura, especialmente cuando se combina con calzado que suma altura. En este caso, la modelo eligió botas negras en tonos oscuros, que se integran de manera armónica al conjunto y refuerzan ese aire descontracturado pero sofisticado.

En la parte superior, la conductora apostó por dos piezas protagonistas. En primer lugar, una blusa translúcida con estampa animal print, una tendencia que regresa con fuerza y que aporta un guiño audaz y sensual sin perder elegancia. La transparencia, bien dosificada, suma textura y profundidad al look.

Nicole Neumann marcó tendencia con su look

Por otro, una campera de cuero negra en versión crop, que se posiciona como uno de los ítems clave del invierno. De corte estructurado y largo a la cintura, este tipo de abrigo realza la silueta y contrasta a la perfección con el volumen del jean wide leg, logrando un balance visual muy actual.

Beauty look natural y un peinado clásico para completar el look

El estilismo se completa con un beauty look natural y un peinado que acompaña la estética relajada del outfit. La conductora llevó el pelo suelto, lacio y prolijo, con raya al medio, un clásico que nunca falla y que aporta frescura. En cuanto al maquillaje, optó por una base liviana, piel luminosa y labios en tonos suaves, resaltando sus facciones sin recargar.

Así, con pocas piezas pero bien elegidas, Nicole Neumann logra un look que sintetiza las claves del invierno: prendas versátiles y detalles que elevan cualquier outfit. Una apuesta segura que confirma que el equilibrio entre tendencia y estilo personal es, una vez más, la verdadera clave del éxito.