La respuesta de Fabián Cubero tras el comunicado de su hija Allegra: "No se muestran los mensajes contra nosotros"

Fabián Cubero volvió a ser protagonista en medio de la disputa con Nicole Neumann y respondió tras el comunicado de su hija Allegra. La situación expuso nuevamente diferencias familiares y abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento, con declaraciones que apuntaron a la defensa de Mica Viciconte y a la manera en que se exponen ciertos mensajes.

Tras el comunicado de Allegra, Fabián Cubero rompió el silencio y defendió a Mica Viciconte

Fabián Cubero se expresó luego del comunicado de su hija Allegra y sumó un nuevo episodio a los problemas que tiene con Nicole Neumann. La respuesta del exfutbolista giró en torno a la defensa de Mica Viciconte y a la exposición de mensajes que, según él, no reflejan la totalidad de la situación, manteniendo vigente el conflicto.

Allegra y Fabián Cubero

En las últimas horas, el exfutbolista habló en A La Tarde (América) y se pronunció luego del comunicado que su hija compartió en sus redes sociales. “No me gusta hablar mal de la madre de mis hijas; me lastima que hablen mal de la madre de mi hijo. Ella siempre se puso al hombro a la familia, acompaña, siempre está presente con mis hijas”, comentó.

Además, Fabián Cubero reiteró que Mica Viciconte desde hace ocho años que está junto a él acompañando cada momento de la familia. “La realidad es que hace ocho años que estamos; siempre cae ella en la volteada. Me molesta, estoy cansado”, aseguró. Durante la entrevista, el exdefensor no pudo contener las lágrimas y se mostró afectado por lo que está sucediendo.

Por su parte, el exjugador de Vélez también se refirió a los mensajes que se conocieron, señalando que solo se muestran los chats favorables y no aquellos que contienen agresiones hacia él y su pareja. "Se muestran nada más los mensajes buenos, pero no los agresivos que hay contra mí y Mica", y agregó: "Hay hipocresía en el medio".

Fabián Cubero no pudo contener las lágrimas luego del comunicado de su hija Alegra

Fabián Cubero explicó el motivo de su llanto y enojo al referirse a la situación que lo involucra junto a Nicole Neumann y Mica Viciconte. Señaló que se filtraron mensajes en un marco parental que no deberían haberse difundido y que solo se muestran aquellos que reflejan una buena dinámica, mientras que los agresivos hacia él y su pareja quedan ocultos.

Fabián Cubero y Mica Viciconte

“Yo recibí mensajes de manera agresiva en un chat parental que no tienen nada que ver. Se filtran mensajes para aclarar que no fueron diez minutos (la visita de Nicole a Allegra en el hospital). La verdad es que todo este revuelo fue realmente innecesario”, continuó el exdefensor.

Al referirse al comunicado que Allegra Cubero compartió en sus redes sociales, fue claro, destacando que sus hijas saben que él y su pareja están para ellas. “Veo innecesario todo esto que se armó, veo innecesarios todos los palos que recibe Mica, veo innecesarios todos los mensajes agresivos que recibo, porque después dicen que la agresiva es Mica, pero es totalmente distinto”, concluyó Fabián Cubero.

Fabián Cubero

Fabián Cubero se refirió a la situación con su hija Allegra y dejó en claro su postura frente al conflicto con Nicole Neumann. En su respuesta, también destacó que no se muestran los mensajes completos y que existen intercambios agresivos hacia él y hacia Mica Viciconte que no se difunden.

VDV