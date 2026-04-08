Así es el llamativo nuevo tobogán estilo Montessori de Milenka, la hija de Marley

Milenka, la hija de Marley, volvió a causar ternura en redes sociales al viralizarse un video que la tiene como protagonista. Su papá compartió un clip en sus redes sociales en el que se ve a la nena de un año y tres meses deslizándose por un tobogán estilo Montessori. Con esta adquisición, el conductor de Telefe se sumó a la tendencia que eligen los padres para crear espacios de juegos aptos para el desarrollo integral de los más chiquitos.

El “tobogán time” de Milenka, la hija de Marley

En el registro publicado por Marley en su cuenta personal de Instagram, Milenka aparece jugando al aire libre subida al tobogán estilo Montessori mientras explora cada movimiento con entusiasmo. El comunicador acompañó la escena haciendo un registro casero con el celular, sumando su voz en off con el clásico conteo regresivo, “1, 2, 3…”, que funcionó como estímulo para que la niña se animara a deslizarse descalza una y otra vez sin mostrar miedo. Este accionar dejó en evidencia no solo su confianza a la hora de sumar nuevas destrezas, sino también su creciente autonomía para desenvolverse cada juego que le propone su papá.

Marley, Milenka | Instagram

En este contexto, lo que llamó la atención fue el diseño del juego, un estilo que crece entre aquellas personalidades abocadas al desarrollo psicomotriz de sus hijos. El tobogán Montessori se distingue por su diseño simple pero funcional, pensado especialmente para los más chiquitos. Construido íntegramente en madera, con superficies suaves y alturas moderadas, permite que la hermanita de Mirko pueda subir, sentarse y deslizarse por sí misma.

Según los expertos en estos elementos infantiles, este tipo de estructura transportable no solo prioriza la seguridad, sino que también promueve el desarrollo de habilidades motoras, el equilibrio y la coordinación, al mismo tiempo que incentiva la exploración libre. Además, al estar colocado sobre el jardín de la lujosa residencia, permite tener un contacto pleno con la naturaleza; desde el contacto de sus piecitos con el pasto, hasta la glamorosa vista panorámica del paisaje.

Así es el llamativo nuevo tobogán estilo Montessori de Milenka, la hija de Marley | Instagram

Marley apuesta por la filosofía montessori

Durante el video, además del juego en sí, llamó especialmente la atención la actitud altamente observadora de la pequeña Milenka, que no solo se concentró en el tobogán, sino también en todo lo que ocurría a su alrededor. En un momento, saludó con entusiasmo al perro de la familia y, casi de inmediato, levantó la vista para seguir el recorrido de un avión que cruzaba el cielo, demostrando esa curiosidad natural que caracteriza a la primera infancia en plena etapa de descubrimiento.

Hacia el final del registro, otro detalle que enterneció a los seguidores fue la aparición de su hermanito Mirko, quien se asomó con claras intenciones de sumarse al juego. Su presencia no solo aportó una cuota extra de dulzura a la escena, sino que también dejó en evidencia el vínculo inquebrantable entre ambos. Aunque Marley le advirtió que este entretenimiento no estaba adaptado para su tamaño, le prometió trasladarse hacia la plaza del country para que todos juntos puedan disfrutar de una jornada a pura diversión.

De esta manera, Milenka y Marley lograron captar la atención del público con un contenido tan cotidiano como significativo, que combina ternura, espontaneidad y nuevas formas de crianza. Más allá de la jornada de juegos de la nena, el video pone en foco una tendencia que crece día a día y que apuesta por el desarrollo integral de los niños, facilitando su creatividad, imaginación a través de piezas seguras y cien por ciento adaptables, demostrando que la funcionalidad y la estética pueden convivir.

NB