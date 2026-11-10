Nicole Neumann mostró los 3 vestidos boho chic que serán tendencia en verano 2027

Nicole Neumann se adelantó al verano y compartió, a través de su red social, tres diseños que serán tendencia la próxima temporada. Con detalles artesanales, siluetas fluidas y estampas florales, esta estética vuelve a conquistar la moda y el guardarropa de la conductora.

Nicole Neumann confirmó el regreso del estilo bohemio con tres vestidos ideales para el verano

Nicole Neumann reveló los tres vestidos de estética boho chic y romántica que tienen todos los detalles para convertirse en protagonistas del verano. Con encajes, bordados artesanales, estampas florales y siluetas fluidas, sus elecciones recuperan el espíritu bohemio y femenino que vuelve a ganar terreno en las tendencias.

Fiel a su estilo, Nicole Neumann apostó por diseños que combinan delicadeza, texturas y detalles que marcan la diferencia. Los tres modelos tienen en común una impronta relajada, pero con terminaciones cuidadas que les aportan personalidad.

Nicole Neumann

Primer vestido: encaje y bordados en una silueta romántica

Una de las propuestas que compartió Nicole Neumann fue un vestido largo en tono crema, confeccionado en un tejido ligero y fluido. El diseño se destacó por su silueta delicada y por las transparencias sutiles que aparecen en las mangas abullonadas, un detalle que aporta movimiento y una cuota de sensualidad sin perder elegancia.

El protagonismo estuvo en los detalles artesanales como delicados apliques de encaje y bordados florales, que enriquecieron la pieza sin recargarla. La mezcla de texturas y transparencias construyó una estética romántica, con reminiscencias vintage y un aire bohemio ideal para los días de verano.

Nicole Neumann confirmó el regreso del estilo bohemio con tres vestidos ideales para el verano



Segundo vestido: diseño corto de broderie

Para su segunda elección, Nicole Neumann se inclinó por un vestido corto de broderie en color blanco que se destacó por su terminación artesanal. El ruedo presentó un trabajo de encaje con motivos florales, que aportó textura y reforzó la impronta femenina de la prenda.

Nicole Neumann confirmó el regreso del estilo bohemio con tres vestidos ideales para el verano



Sin embargo, el detalle que transformó el conjunto fue la chaqueta corta que llevó por encima. De estructura definida e inspiración étnica, presentó una base oscura decorada con bordados de hilos coloridos y motivos florales y vegetales. El contraste entre la riqueza visual del abrigo y la ligereza del vestido blanco generó un equilibrio interesante y sofisticado.

Tercer vestido: largo y con flores azules

La tercera propuesta de Nicole Neumann tuvo como protagonista un vestido largo blanco con un pronunciado escote en V. Su diseño se distinguió por un estampado floral en tonos azules y celestes, distribuido en paneles horizontales en toda la pieza. La disposición de los motivos aportó dinamismo visual y convirtió al vestido en una opción fresca, femenina y con mucha presencia.

Para completar el estilismo, Nicole Neumann sumó un saco de terciopelo en tono marrón chocolate. La elección aportó profundidad y elegancia, además de generar un contraste de texturas entre la liviandad del vestido y la superficie aterciopelada de la prenda exterior. El resultado fue un look que combinó el espíritu romántico de las flores con una pieza de inspiración más refinada, demostrando que los vestidos de verano también pueden adaptarse a los momentos en los que baja la temperatura o se busca un conjunto con más capas.

Nicole Neumann confirmó el regreso del estilo bohemio con tres vestidos ideales para el verano



Así, Nicole Neumann mostró los 3 vestidos boho chic que serán tendencia en verano 2027. Con sus elecciones, la empresaria compartió distintas maneras de incorporar esta tendencia al guardarropa veraniego. Además, sus diseños románticos y de inspiración bohemia revelan el lugar destacado que tendrán en los próximos meses.