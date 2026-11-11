Nicole Neumann compartió el regalo que recibió Cruz: una pista de carreras inspirada en la pasión de Manu Urcera. A través de su red social, la empresaria cosmética llamó la atención de sus seguidores al mostrar que su pequeño pasa tiempo con su nuevo juguete.

Cruz, el hijo de Nicole Neumann, estrenó su propia pista de autos

Nicole Neumann compartió un nuevo momento de la intimidad familiar y mostró el regalo que recibió Cruz, su hijo menor junto a Manu Urcera. A través de sus historias de Instagram, la top model publicó una serie de videos en los que se pudo ver al niño de 2 años completamente entretenido con su nuevo juguete: una pista de carreras con autos que recorren el circuito a toda velocidad.

Se trata de un obsequio muy especial, que tiene una conexión directa con la profesión de su papá, quien se desempeña como piloto de Turismo Carretera (TC). Desde la comodidad de su casa, Cruz disfrutó de este nuevo entretenimiento y dejó en evidencia su entusiasmo por los autitos. La pista, que se destaca por su diseño en rojo, gris y negro, cuenta con un recorrido por el que los pequeños vehículos circulan a gran velocidad, convirtiendo el juego en una experiencia llena de movimiento y diversión.

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, ya tiene su propia pista de carreras

En las imágenes que compartió Nicole Neumann, se pudo ver cómo su hijo seguía con atención el recorrido de los autos mientras estos avanzaban por las distintas partes del circuito. El juguete cuenta con una estética inspirada en las competencias automovilísticas y recrea, en una versión infantil, algunos de los elementos característicos de las pistas de carreras.

Para disfrutar de su nuevo regalo, Cruz llevó un look cómodo y descontracturado, ideal para pasar la tarde jugando en casa. El pequeño lució una remera azul combinada con una bermuda de jean, una apuesta sencilla y fresca que le permitió moverse con libertad mientras probaba su flamante pista.

El juguete de Cruz que tiene una conexión especial con su papá, Manu Urcera

El nuevo juguete del hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera no es un regalo más. Su temática está directamente relacionada con el mundo del automovilismo, una actividad que forma parte de la vida cotidiana de su papá y que seguramente Cruz tiene muy presente desde pequeño.

Manu Urcera es uno de los pilotos argentinos que compite en Turismo Carretera, una de las categorías más tradicionales y populares del automovilismo nacional. Por eso, la llegada de una pista de carreras a la casa familiar representa un guiño especial a su profesión y al universo deportivo que acompaña al piloto.

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, ya tiene su propia pista de carreras

La pasión por los motores es una parte importante de la carrera de Manu Urcera y, a través de este regalo, Cruz puede tener su propio espacio para recrear algunas de esas competencias desde el juego. Con sus pequeños autos recorriendo el circuito, el menor disfruta de una propuesta que combina entretenimiento y una temática muy ligada a su historia familiar. Nicole Neumann, que suele compartir algunos momentos de la vida cotidiana de sus hijos en las redes sociales, eligió en esta oportunidad mostrar la alegría de Cruz al descubrir y disfrutar de su nuevo juguete.

De esta manera, Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, ya tiene su propia pista de carreras. Entre autos veloces, curvas y un circuito de colores, el heredero de la pareja encontró una nueva manera de divertirse en casa.