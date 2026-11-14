Lejos del modelaje y la conducción: Nicole Neumann presentó su nuevo proyecto junto a Martín Cirio y reveló su mayor dificultad

La televisión y las pasarelas cedieron espacio por un momento a una de las sorpresas más comentadas de la temporada digital. Nicole Neumann decidió dar un giro inesperado en su trayectoria y apostar por un formato fresco de la mano del influencer Martín Cirio. La modelo se sumó a una colaboración musical que concretó 32 años después de haber lanzado su propio disco cuando era chica.

Nicole Neumann sorprendió con su video y canción junto a Martín Cirio

La propuesta audiovisual y sonora adopta una fuerte impronta retro y estética ochentera, con coreografías de salón, mallas cavadas, y un clima de videoclip vintage que rememoran las épocas doradas de las divas pop. Todo esto se combina con los latidos del mundo digital a través del tema "Do you wanna dancing?", junto a Martín Cirio, una canción ochentosa y bailable que recopila latiguillos y frases virales icónicas como la inolvidable "¡Suerte que existen los screenshots!".

Durante una reciente emisión de su streaming Solo con Niki, la conductora abrió las puertas de la intimidad laboral para detallar cómo se gestó esta producción que dio que hablar desde el primer instante. Entre anécdotas de camarín y la complicidad habitual del ciclo, repasó el detrás de escena de una superproducción exprés que capturó la atención de miles de usuarios en cuestión de minutos y demostró que su versatilidad artística sigue intacta a lo largo de los años.

Nicole Neumann: El desafío de cantar y bailar

Dispuesta a divertirse y romper esquemas, Nicole Neumann aceptó la propuesta con pocas dudas iniciales, aunque admitió que lo evaluó brevemente antes de dar el visto bueno definitivo. "Lo dudé un poco, pero muy poco, fue como muy poquito que lo dudé. Lo charlé con dos, tres personas y en media hora dije, 'dale, sí'", reveló durante la charla.

Sin embargo, llevar adelante la performance requirió un esfuerzo importantísimo a la hora de ensamblar todo en tiempo récord, ya que tanto la coreografía como la grabación se resolvieron prácticamente en el acto. Ante la consulta sobre si el baile fue lo más complicado, Nicole fue tajante y despejó cualquier duda sobre el verdadero obstáculo de la jornada: "¿Y qué fue lo que más te costó? Diría que recordar la letra. Me aprendí, creo, más rápido la mini coreo que recordarme todas las letras. O sea, fue todo ahí, en vivo". Entre risas, remarcó que retener los fragmentos musicales en el momento representó un verdadero examen a contrarreloj.

Nicole Neumann y Martín Cirio con una estética ochentosa

La reacción de las hijas, la sorpresa con Martín Cirio y el gesto de Manu Urcera

Una de las cuestiones inevitables al hablar de los proyectos de los padres es la postura de los hijos en la etapa adolescente, donde la exposición pública suele generar cierta resistencia o pudor. Entre risas, Nicole Neumann explicó cómo lo vive su entorno íntimo: "Las chicas viste que todo de la madre les da cringe".

No obstante, la presencia de Martín Cirio en el proyecto funcionó como un bálsamo debido a la profunda admiración que despierta el influencer en el público joven, al punto de que ya musicalizan competencias hípicas con el tema de fondo, tal como ocurrió con su hija menor en el hípico.

Por último, reveló que su marido, Manu Urcera, se sumó a la sorpresa general y compartió el material en sus redes sociales, un gesto sumamente inusual en él que la dejó sin palabras: "Él no usa Instagram para su vida. Es como muy de su rubro, claro. Entonces, es un montón". Y cerró con una mezcla de alegría e incredulidad: "Ay, lo amo que lo compartió. Lo compartió. ¿Tipo, quién pudiera?".

Martín Cirio y Nicole Neumann, un dupla que se hizo viral

Entre trajes de baño flúor, coreografías improvisadas y adolescentes que pasaron del "cringe" familiar a bailar el tema en pleno hípico, queda claro que Nicole Neumann demostró que está lista para seguir conquistando pantallas desde distintos rubros y escenarios artísticos.