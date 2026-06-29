El nuevo look de Mirtha Legrand que reafirma que a los 99 años es una verdadera trendsetter

Mirtha Legrand vuelve a ser noticia, y esta vez no es por su inigualable trayectoria frente a las cámaras, sino por su capacidad inagotable de reinventarse. En una reciente foto compartida por Teté Coustarot en su cuenta de Instagram, la diva luce una boina negra que acaparó instantáneamente la atención de todos sus seguidores. Esta elección de accesorio, cargada de sofisticación, marca un nuevo capítulo en su estilo personal y refuerza su título como la máxima referente de elegancia.

Mirtha Legrand asombró a todos con un look con boina.



Mirtha Legrand: Una evolución estilística marcada por la audacia



Hace algunos meses, la conductora ya asombró a todos al decidir dejar de lado sus clásicos vestidos de gala para adoptar un enfoque más moderno y versátil. Así sorprendió al lucir una elegante falda combinada con una blusa, demostrando que su estilo evoluciona constantemente sin perder su esencia. La incorporación de la boina en su look más reciente parece ser el complemento perfecto para esta nueva faceta, integrándose con una naturalidad absoluta y transformándose en el objeto de deseo de quienes siguen de cerca sus elecciones.



En el clásico te de los domingos, Mirtha Legrand apostó por una boina.

La imagen, que rápidamente recibió una ola de halagos por parte de sus seguidores, captura uno de los encuentros íntimos que definen los domingos de la diva, jornadas donde el té y la charla amena son protagonistas. En este entorno relajado, Mirtha Legrand demuestra que su estilo no entiende de protocolos rígidos y que se siente cómoda tanto en los estudios de televisión como en su mesa familiar. Esta elección de accesorio no parece casual; el toque afrancesado del look rinde un sutil tributo a su recordado marido, Daniel Tinayre, mientras conecta con la predilección de su hija Marcela por los accesorios de inspiración gala.

La hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, es fan de las boinas.





Mirtha Legrand y un regreso a sus orígenes



Lo cierto es que Mirtha conoce este accesorio desde hace décadas, ya que en la década del 50 las boinas formaban parte de su sofisticado guardarropa. Lejos de ser una novedad absoluta, este complemento representa un retorno a las raíces de una moda que ella supo abrazar con glamour durante su juventud dorada. Al volver a usarla, la conductora no solo confirma que lo clásico siempre regresa, sino que reafirma su estatus de ícono que trasciende las épocas.

Mirtha Legrand en los años 50.



La boina es una pieza icónica asociada históricamente a la bohemia parisina y al mundo del arte, poseyendo una versatilidad que atraviesa generaciones. Existen varias mujeres que se caracterizaron por su uso. Marlene Dietrich incorporó este accesorio con maestría para desafiar los códigos de vestimenta de su época. De igual manera, figuras como Brigitte Bardot la elevaron a la categoría de objeto de culto en los años 60. En la actualidad, Bella Hadid o Rihanna demuestran que este accesorio mantiene intacta su capacidad de transformar cualquier outfit. Para llevarla como una experta, el secreto es inclinarla ligeramente hacia un costado, permitiendo que el cabello enmarque el rostro.

El posteo compartido por Teté Coustarot recibió una catarata de comentarios que confirman la vigencia arrolladora de la conductora. Los usuarios destacaron su elegancia natural y aplaudieron con entusiasmo su capacidad para sorprender, reafirmando que, para muchos, Mirtha es "todo lo que está bien" y una "reina absoluta". Entre los mensajes, se leyó con claridad la admiración por su look "afrancesado", un gesto de distinción que no hace más que confirmar que la curiosidad estética de la Chiqui sigue intacta. El resultado: Según el veredicto de sus seguidores, la conductora es una reina absoluta.