Gabriel Machado, el fotógrafo favorito de Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

Durante años, Gabriel Machado construyó su nombre dentro del mundo de la fotografía gracias a su trabajo junto a algunas de las personalidades más reconocidas de la Argentina. Su lente capturó a figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Juana Viale, Valeria Mazza y Araceli González, entre muchas otras celebridades que confiaron en él para sesiones fotográficas, producciones especiales y portadas de revistas.

Gabriel Machado debuta en el teatro

Acostumbrado a trabajar detrás de cámara, observando y retratando a los protagonistas del espectáculo, el fotógrafo favorito de Mirtha Legrand decidió dar un paso diferente en su carrera. Lejos de limitarse al universo de la imagen, ahora se prepara para afrontar un desafío completamente nuevo: su debut como actor en una producción teatral que forma parte de la cartelera porteña.

La nueva faceta artística de Gabriel Machado

Gabriel Machado formará parte de El curioso incidente del perro a medianoche, la adaptación teatral de la reconocida novela de Mark Haddon, con dramaturgia de Simon Stephens. La puesta cuenta con dirección de Carla Calabrese y se presenta en el Teatro Maipo, una de las salas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

Gabriel Machado y Carla Calabrese

El proyecto representa una oportunidad singular para alguien que durante gran parte de su carrera estuvo vinculado al arte desde otro lugar. Mientras que la fotografía le permitió construir una mirada propia y desarrollar una estrecha relación con el mundo del espectáculo, la actuación supone una exposición completamente diferente, donde el vínculo con el público ocurre en tiempo real y sobre el escenario.

En nuevo gran desafío de Gabriel Machado

El debut teatral de Gabriel Machado llega después de años de trabajo en un ámbito en el que logró posicionarse como una referencia para numerosas figuras del espectáculo nacional. Su nombre quedó asociado a retratos, producciones y coberturas que lo acercaron a algunas de las personalidades más influyentes del medio artístico, como Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Gabriel Machado debuta en el teatro

Sin embargo, lejos de conformarse con una carrera ya consolidada, el fotógrafo decidió explorar una nueva disciplina y asumir un reto que implica salir de su zona de confort. Con este paso, Gabriel Machado suma un nuevo capítulo a una trayectoria ligada al arte y la comunicación visual. Esta vez, no será quien registre el momento desde detrás de cámara, sino quien ocupe el centro de la escena frente al público.