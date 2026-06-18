Entramos al living de Mirtha Legrand: mesa de mármol, cuadros y muchas fotos

Si hay una conductora que se ganó el amor de los fanáticos de la televisión argentina, y que nunca dudó en abrir la puerta a la intimidad de su vida, esa es Mirtha Legrand. La Chiqui marcó un nuevo formato de entrevistas con sus cenas y almuerzos elegantes, y se volvió uno de los personajes nacionales más importantes a nivel mundial. Esto la llevó a coronarse como una influencia en la elegancia y la moda lujosa, a través de todas las apuestas coloridas y brillosas que luce.

Pero Mirtha no solo demostró sus elecciones en la moda argentina, sino que también llevó sus lujos a la decoración de su casa. Si bien sus cumpleaños lo pasa en la casa de su hija Marcela Tinayre, también abre las puertas de su departamento en Palermo, donde invita a sus seres queridos y más íntimos en sus eventos privados. Entre fotografías de recuerdos y una decoración inspirada en el lujo histórico europeo, la Chiqui permite que su living-comedor sea el centro de atención y el ejemplo del estilo que mantiene en su día a día.

Mirtha Legrand

Así es el living-comedor de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand es el ejemplo de la elegancia y la sofisticación argentina. Lejana al minimalismo moderno y con una impronta muy ligada a los colores y los brillos, se roba la atención de los medios de comunicación y los expertos de diversos ámbitos. Si bien la Chiqui es una influencia en la moda y la televisión, también supo abrir las puertas de su casa y su intimidad, dejando en claro que la estética clásica e histórica sigue siendo uno de los favoritos entre las celebridades.

La habitación de su casa que más demuestra su estilo personal es el living-comedor. Si bien están divididos por unos arcos geométricos, ambos mantienen la misma estética y búsqueda, más ligada al estilo europeo y los recuerdos en fotografías. Las paredes pintadas en un suave tono verde menta pastel se combinan a la perfección con los marcos dorados y elevan la elegancia con la mueblería y los pisos blancos realizados con mármol. Las fotografías y las pinturas elevan el diseño señorial del departamento, y se destaca por la simetría y tonalidades que maximizan la luminosidad ambiental.

El lujoso living-comedor de Mirtha Legrand / Créditos: CARAS

Al pasar los arcos rectángulares, aparece el comedor más íntimo, y que sigue con la estética señorial e histórica europea. Una lámpara colgate, con formato de velas y cristales, se vuelve el centro de atención y dialoga con los colores de las cortinas y los detalles de mármol. La mesa de madera, junto a sus sillas, le dan un toque vintage nacional, pero con la elegancia de los muebles de estilo afrancesado Luis XV. Mirtha Legrand despliega su elegancia en su hogar, y se mantiene rodeada de los mejores recuerdos de su vida.

El lujoso living-comedor de Mirtha Legrand / Créditos: CARAS

Arte, lujos y recuerdos: entramos al departamento de Mirtha Legrand

Lejos de la inmensidad de la casa de Marcela Tinayre, donde celebra sus multitudinarios cumpleaños, Mirtha Legrand vive en la intimidad de su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, específicamente en un cuarto piso sobre la emblemática Avenida del Libertador al 2800 . La propiedad se vuelve un claro reflejo de la personalidad de la Chiqui, destacada por su estética clásica, el imponente tamaño y un diseño interior cargado de historia familiar y recuerdos fotográficos.

El espacio, que supera los 300 metros cuadrados, cuenta con habitaciones como el living-comedor, cocina con despensa, lavadero independiente, un sector de playroom para el ocio, cuatro dormitorios y un antiguo balcón del piso modificado y cerrado para funcionar como jardín de invierno. Uno de los espacios que más se destacan es su escritorio personal, originalmente diseñado y ambientado por su difunto esposo, Daniel Tinayre. El mismo alberga una enorme biblioteca que va desde el piso hasta el techo y continúa el diálogo con la estética histórica y sus santuarios de fotografía familiares.

El lujoso departamento de Mirtha Legrand / Créditos: CARAS

En todas las habitaciones, la decoración clave son los cuadros pintados a mano y los portarretratos con los momentos más importantes de su carrera en la televisión y en su vida personal con sus hijos. Estos espacios, que los distribuye en todas las habitaciones, elevan el valor histórico del lugar, aumentan los colores y el maximalismo, y dejan en claro una estética señorial muy ligada a la importante imagen que carga Mirtha Legrand.

El lujoso departamento de Mirtha Legrand / Créditos: CARAS

Mirtha Legrand es de las conductoras más importantes de la historia de la televisión argentina. Sus cenas y almuerzos con celebridades, su presencia en películas que quedan en el recuerdo, y su capacidad fashionista de marcar los brillos y colores para todas las ocasiones la llevaron a coronarse como un personaje nacional de importancia mundial. Es por eso que la Chiqui no duda en abrir las puertas de su departamento de Palermo, y dejar en claro su estilo personal a través de la decoración señorial, histórica y plagada de recuerdos de su vida. La habitación que se vuelve el ejemplo perfecto de la personalidad de Mirtha es el living-comedor, lugar donde recibe a sus seres queridos y realiza las reuniones más íntimas.

A.E