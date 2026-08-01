Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, deslumbró con sus tiernos looks playeros

Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, es una mini fashionista y una de las pequeñas más queridas de las redes sociales. La primogénita del exjugador y la empresaria textil volvió a cautivar a todos con una serie de mini looks playeros que marcan tendencia en la moda infantil.

Los mini looks de Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti: conjuntos monocromáticos, colores pasteles y estampas

Sofía Calzetti compartió en sus redes sociales una serie de tiernas postales protagonizadas por Olivia, la hija que tuvo junto a Sergio "Kun" Agüero. Además de conquistar a sus seguidores con su simpatía, la pequeña llamó la atención por sus mini looks playeros, donde los conjuntos monocromáticos, los colores pasteles y las estampas se destacaron.

A través de sus historias de Instagram, la modelo dejó ver distintos momentos de la niña jugando en la arena, paseando por el hotel y disfrutando de calurosas jornadas, siempre con estilismos acordes a las últimas tendencias. Uno de los conjuntos más adorables estuvo compuesto por una malla enteriza de manga larga en color rosa pastel con estampado de pequeños helados multicolor.

Olivia Agüero

El diseño ideal para disfrutar del mar incorporó volados en la cintura que aportó un toque romántico y femenino. Además, la prenda posee protección UV, mangas largas y diseños funcionales que permiten disfrutar del sol con mayor seguridad sin resignar estilo.

En otra de las imágenes, Olivia Agüero apareció luciendo un vestido celeste pastel confeccionado en una tela calada con delicados bordados. La pieza de mangas cortas con pequeños volados y falda amplia transmitió una estética clásica y fresca, ideal para una tarde frente al mar.

La elección del color celeste no es casual ya que se trata de uno de los tonos protagonistas de la moda infantil esta temporada, el cual reforzó el aire delicado del outfit. Asimismo, es un conjunto monocromático que brindó armonía visual y una estética minimalista, la cual adopta la propia Sofía Calzetti en sus propios looks.

Olivia Agüero

Crochet floral y mucho color: el look de Olivia Agüero que será tendencia en verano

Otro de los estilismos de Olivia Agüero que captó todas las miradas en redes sociales fue el conjunto de musculosa y short tejidos al crochet, una de las tendencias que pisa fuerte tanto en la moda femenina como en las colecciones infantiles.

El set se encuentra confeccionado con una base clara y un estampado de flores en tonos rosa, azul y amarillo, una combinación colorida que evocó el espíritu artesanal y retro característico de este tipo de prendas. La musculosa de breteles anchos se complementó con un short a juego, logrando un conjunto fresco, cómodo y perfecto para los días de calor.

Olivia Agüero

Para completar el adorable look, Olivia lució unas gafas de sol con forma de flor en color rosa, un accesorio divertido que aportó un toque lúdico y trendy. En un video que subió a su cuenta, Sofía Calzetti la muestra a su primogénita recorriendo el resort donde se hospedan con este mismo look y un pequeño bolso tejido en color beige. "Mi compañerita por siempre. Gracias Dios por este ser de luz", escribió la influencer con emoción y orgullo.

Cabe destacar que el crochet volvió a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del verano gracias a su impronta bohemia y relajada, adaptándose también al universo infantil con prendas livianas, coloridas y llenas de personalidad. De esta manera, Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, deslumbró con sus tiernos looks playeros y volvió a demostrar que ya se perfila como una pequeña referente de estilo al igual que su mamá.