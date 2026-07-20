El mini look balletcore de Olivia Agüero, la hija del Kun y Sofía Calzetti que marca tendencia

A lo largo de los ocho partidos que disputó la selección argentina en el Mundial 2026, Olivia Agüero, la hija de Sofía Calzetti y Sergio "Kun" Agüero, conquistó a los seguidores de sus padres con una serie de looks que mantuvieron una misma línea estética: rendir homenaje a la Scaloneta a través de prendas con detalles en celeste y blanco, pero con una impronta propia de mini fashionista. Para la gran final, la pequeña, de casi dos años, volvió a llenar de ternura las redes al vestir delicado outfit inspirado en la tendencia balletcore.

Olivia Agüero sorprendió con un mini look balletcore

Olivia Agüero vivió el Mundial 2026 como una hincha más. A través de las postales que compartieron sus papás en las redes sociales, se la pudo ver acompañando a la selección argentina en los distintos estadios donde disputó sus partidos. En cada una de sus apariciones lució looks con detalles en celeste y blanco, fiel a una estética inspirada en los colores que caracterizan al seleccionado nacional. Sin embargo, para la gran final redobló la apuesta con un outfit cargado de estilo: un conjunto de inspiración balletcore que combinó su impronta fashionista con un delicado efecto bailarina.

Olivia Agüero junto a sus papás | Instagram

Mediante la creación de un carrusel con diferentes fotos en las que se la ve con el Kun Agüero y la niña, Sofía Calzetti expresó sus emociones al vivir uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. “El orgullo de ser argentino no lo cambia ningún resultado, gracias Argentina por hacernos soñar una vez más, por unirnos a todos, por crear momentos inolvidables”, escribió en el epígrafe de las imágenes. No obstante, quienes se robó todas las miradas fue la menor con su estilismo cargado de estilo con el que alentó al plantel que dirige Lionel Scaloni.

Look balletcore de Olivia Agüero | Instagram

El look de Olivia Agüero para alentar a la selección argentina

Para presenciar la final entre España y Argentina, Olivia Agüero lució un vestido celeste con mangas cortas y una falda de tul estilo tutú terminada en delicados volados blancos, un diseño que hace referencia directa a la estética balletcore, generando efecto de bailarina clásica. Como detalle principal, la parte superior de la prenda llevaba un corazón blanco con la bandera argentina en el centro, que convirtió al mini outfit en una propuesta tan futbolística como fashionista.

Como accesorio, llevó un portachupetes confeccionado con mostacillas en tonos pastel -rosa, naranja, amarillo y blanco-, del que colgaba un gran sol con un chupete en la punta, generando suspiros por su inocencia y ternura a la vez. Para completar el estilismo, levó medias blancas con volados y zapatillas deportivas del mismo color, una combinación que aportó comodidad sin perder el aire delicado del conjunto.

Look balletcore de Olivia Agüero | Instagram

Cabe destacar que, el estilismo de Olivia no fue una elección al azar, sino que siguió una de las tendencias que continúa dominando la moda infantil: el balletcore. Inspirada en el universo de la danza clásica, esta estética se caracteriza por prendas confeccionadas en tul, faldas con volumen, volados, tonos suaves y detalles románticos que recrean el vestuario de las bailarinas.

Además de ser una de las corrientes más fuertes de las últimas temporadas, este estilo también se consolidó como un clásico infalible del guardarropas de los más chiquitos que nunca pasa de moda, especialmente para ocasiones especiales, gracias a su delicadeza, comodidad y elegancia atemporal. En el caso de la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, el vestidito con efecto bailarina, las medias con volados y los accesorios en tonos pastel reinterpretaron esta tendencia, mientras que el corazón con la bandera argentina y la paleta celeste y blanca le aportaron una referencia especial a la Selección. Así, logró fusionar una estética en auge con un look pensado especialmente para alentar a la Scaloneta.

Look balletcore de Olivia Agüero | Instagram

Olivia Agüero se despidió de su primer mundial con un look que resumió la estética que la acompañó durante toda la competencia. Fiel a los colores de la bandera nacional, pero con un vestido inspirado en la tendencia balletcore, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero volvió a conquistar las redes sociales, consolidándose como una verdadera mini fashionistas que impuso moda infantil en las tribunas.