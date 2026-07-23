El look sporty chic de Sofía Calzetti que confirma el regreso del pantalón babucha

Sofía Calzetti apostó por un look sporty chic con una de las prendas que volvió con todo este 2026. Se trata del pantalón babucha, el ítem más cómodo del guardarropa, que se convirtió en la estrella absoluta de su outfit. Desde Nueva York, la pareja de Sergio "Kun" Agüero confirmó una vez más por qué es la nueva referente de estilo de las nuevas generaciones.

Sofía Calzetti apuesta al pantalón babucha y cautiva a sus seguidores

Sofía Calzetti volvió a demostrar que la comodidad y el estilo pueden convivir en un mismo look. Durante un paseo al aire libre junto a su hija Olivia en Nueva York, la influencer compartió tiernas postales familiares que también dejó en evidencia una de las tendencias que pisa fuerte este año: el regreso del pantalón babucha.

En esta oportunidad, Sofía Calzetti eligió un modelo en color chocolate, confeccionado en una tela liviana y de caída fluida. El pantalón presenta una cintura alta y terminación con puños elastizados en los tobillos, rasgos característicos de la clásica babucha que favorecen el movimiento y aportan un aire relajado.

Sofía Calzetti junto a su hija Olivia

Cabe destacar que este diseño recuperó protagonismo en el street style internacional gracias a su versatilidad y a las nuevas formas de combinarlo. Por esta razón, Sofía Calzetti lo adoptó teniendo en cuenta el estilo minimlista y comfy que la caracteriza. La pareja de Kun Agüero fusionó el pantalón babucha con una musculosa blanca de breteles anchos y escote recto. El diseño básico y ajustado al cuerpo generó un contraste interesante con la silueta holgada de la pieza inferior, logrando así una propuesta moderna y descontracturada.

Zapatillas deportivas: el calzado que convirtió el look de Sofía Calzetti en sporty chic

Como complemento, Sofía Calzetti sumó unas zapatillas chunky blancas, uno de los modelos favoritos del universo urbano, ideales para potenciar el espíritu casual del look. La modelo también incorporó una bandolera de cuero marrón oscuro con cadena metálica, que acompaña la gama cromática del conjunto y aporta un toque sofisticado sin romper la armonía.

La elección de los colores tampoco pasó desapercibida. La combinación de blanco y marrón chocolate continúa consolidándose como una de las paletas más elegantes y versátiles del momento. Sin dudas, el estilismo de Sofía Calzetti responde al sporty chic, una corriente que fusiona prendas de inspiración deportiva con básicos refinados para lograr conjuntos cómodos, funcionales y con impronta urbana.

Sofía Calzetti junto a su hija Olivia

Por otro lado, el pantalón babucha que eligió Sofía Calzetti como protagonista de su look supo ser un ícono de la moda de los años 2000. Sin embargo, en el último tiempo regresó renovado: confeccionado en telas más livianas y con una estética mucho más pulida, por lo que la joven no dudó en incorporarlo a su armario como otro básico imprescindible.

De esta manera, el look sporty chic de Sofía Calzetti que confirma el regreso del pantalón babucha logró llevarse toda la atención en redes sociales y enseñó cómo combinarlo de forma práctica. Con este apuesta, la empresaria textil demuestra que la moda actual busca comodidad sin dejar de lado la elegancia y las tendencias.