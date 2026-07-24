El mini look quiet luxury de Olivia Agüero, la hija del Kun y Sofía Calzetti: cardigan tejido y denim

Olivia Agüero, la hija del Kun y Sofía Calzetti, va en camino a ser una mini fashionista debido a sus adorables looks. La pequeña de un año y medio lució, en esta ocasión, un atuendo que combina dos prendas clásicas pero elevadas a un estilo canchero y moderno.

Sofía Calzetti mostró el delicado look de su hija Olivia y enterneció a sus seguidores

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y Sergio "Kun" Agüero, volvió a cautivar las redes sociales con un estilismo que combinó comodidad, elegancia y las tendencias infantiles del momento. Fue su mamá quien compartió las imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde mostró a la pequeña durante un vuelo disfrutando de un desayuno mientras lucía un outfit de inspiración minimalista.

El conjunto apostó por una paleta de colores suaves y atemporales, una de las más elegidas dentro de la moda infantil premium. La protagonista absoluta de su look fue un cardigan tejido en color crema, confeccionado en punto fino con textura acanalada y detalles de botones dorados con efecto joya, un acabado que elevó la prenda y le dio un aire sofisticado.

Olivia Agüero

Debajo de su abrigo, Olivia Agüero lleva una blusa en tela de jean, que combina con el pantalón denim en tono claro que completa su look. El diseño, de calce relajado y con volados en el ruedo, aportó la comodidad necesaria para una niña de su edad y detalles románticos.

Para completar su propuesta quiet luxury, ideal para viaje en avión, Olivia Agüero sumó zapatillas deportivas blancas de líneas simples, como las que suele usar su mamá Sofía Calzetti. El peinado siguió la misma línea clean que elige la modelo: un rodete alto y descontracturado que dejó su rostro completamente despejado y resaltó su rostro.

Olivia Agüero

Quiet luxury, la tendencia que eligió Olivia Agüero

El look de Olivia Agüero refleja una de las grandes tendencias actuales que también gana terreno en la moda infantil: el "quiet luxury" o lujo silencioso, caracterizado por prendas de excelente confección, tejidos nobles, colores neutros y diseños clásicos que priorizan la calidad antes que los estampados llamativos. El resultado es un look versátil, elegante y funcional, perfecto tanto para un viaje como para una jornada relajada.

Las imágenes de la menor causaron mucha ternura y a las pocas horas, la publicación cosechó una lluvia de "likes". Además, los seguidores de la pareja también destacaron lo mucho que creció Olivia Agüero y el estilo sofisticado que luce en cada aparición. Cabe destacar que no es la primera vez que la pequeña se convierte en protagonista por sus outfits: en distintas ocasiones llamó la atención con estilismos coordinados junto a su mamá y con propuestas inspiradas en los colores de la selección argentina.

Olivia Agüero

De esta manera, el mini look quiet luxury de Olivia Agüero, la hija del Kun y Sofía Calzetti, protagonizado por un cardigan tejido y un pantalón denim marcó tendencia. Asimismo, confirmó que el minimalismo y la estética del lujo silencioso también tiene su lugar en el guardarropa de los más chicos.