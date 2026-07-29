El Kun Agüero, Sofía Calzetti y Olivia en Nueva York: las tiernas postales

Las vacaciones de Sergio "Kun" Agüero en familia no solo despertaron interés en las redes sociales, sino que también reflejaron el gran momento personal que atraviesa el exfutbolista.

Aprovechando una pausa en su agenda, el Kun organizó un viaje junto a su pareja, Sofía Calzetti, y sus hijos, Benjamín y Olivia.

Kun Aguero y Sofi Calzetti con su hija Olivia en Nueva York.

Un recorrido por los lugares más emblemáticos de Nueva York

En su paso por Nueva York, los espacios verdes fueron tan protagonistas como los clásicos paseos entre los rascacielos y los miradores con vistas panorámicas de Manhattan.

Desde caminatas por Central Park hasta largas jornadas recorriendo la ciudad, la pareja decidió extender su estadía en los Estados Unidos y, una vez finalizado el Mundial, aprovechar el descanso para disfrutar de unos días de turismo junto a Benjamín, el hijo de 17 años que el Kun tuvo con Gianinna Maradona, y la pequeña Olivia.

Olivia y Benjamín Agüero.

"Nueva York siempre es una buena idea", escribió la empresaria y fundadora de Zettia, su marca de indumentaria deportiva, donde suele compartir los looks que luce en sus viajes alrededor del mundo. Antes de emprender el viaje, ambos también habían dedicado unas palabras a la Selección argentina tras la final del Mundial.

"El orgullo de ser argentino no lo cambia ningún resultado. Gracias Argentina por hacernos soñar una vez más, por unirnos a todos y por crear momentos inolvidables", publicaron en sus redes sociales.

La familia ensamblada de Kun Agüero y Sofía Calzetti.

Juntos desde 2019, Kun Agüero y Sofía Calzetti consolidaron su historia de amor con la llegada de Olivia, nacida en septiembre de 2024. Actualmente, la pequeña divide sus días entre la residencia familiar en Miami y los viajes que la familia realiza con frecuencia a Europa y Buenos Aires, acompañando el estilo de vida itinerante que comparten.