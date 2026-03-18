Olvida el gorro de lana: Ámbar de Benedictis impone la capucha balaclava, la tendencia que dominará el invierno

Ámbar de Benedictis volvió a marcar tendencia y, esta vez, lo hizo con un accesorio que promete convertirse en el gran protagonista de la temporada invernal. Fiel a su estilo relajado pero siempre a la vanguardia, la it girl dejó de lado el clásico gorro de lana y apostó por una balaclava, la capucha que combina abrigo y estética en partes iguales.

Ámbar de Benedictis impone la capucha balaclava, la tendencia que dominará el invierno

Con un look relajado pero cargado de personalidad, Ámbar de Benedictis apostó por una versión urbana de esta capucha, que cubre la cabeza y enmarca el rostro con un aire entre misterioso y sofisticado. En la imagen, se la ve luciendo una balaclava negra que contrasta con un outfit en tonos neutros: camisa oversize beige, maquillaje natural y una impronta minimalista que refuerza la tendencia.

Ámbar de Benedictis impone la capucha balaclava

Lejos de ser una prenda meramente funcional, la balaclava se transformó en uno de los accesorios clave del invierno. Originalmente vinculada al universo deportivo y de montaña, hoy se reversiona en clave fashionista y se integra a estilismos urbanos. Su gran diferencial: fusiona gorro y bufanda en una sola pieza, aportando abrigo sin resignar estilo .

Además, su versatilidad es parte del éxito. Puede usarse completamente colocada para un efecto más envolvente o más suelta, dejando ver el cabello y funcionando como una especie de capucha relajada. Este juego permite adaptarla tanto a looks casuales como a propuestas más sofisticadas, algo que las insiders de moda ya adoptaron como recurso infalible.

Ámbar de Benedictis

La hija de Juana Viale, fiel a su estilo descontracturado pero trendy, la incorpora en clave streetwear. La camisa amplia suma volumen y estructura, mientras que los accesorios, anillos y detalles sutiles, terminan de construir una estética moderna, donde lo cómodo y lo canchero conviven sin esfuerzo.

No es casualidad que este tipo de capuchas se haya convertido en uno de los accesorios estrella de la temporada: aportan personalidad, resuelven el abrigo en un solo gesto y elevan cualquier outfit, incluso el más básico .

Así, mientras el gorro tradicional pierde terreno, la balaclava se consolida como el nuevo must-have del invierno. Y con referentes como Ámbar de Benedictis marcando el camino, todo indica que será imposible no verla en las calles en los próximos meses.