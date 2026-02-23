Los looks opuestos de Juana Viale y Ámbar de Benedictis en el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

Juana Viale y Ámbar de Benedictis compartieron la celebración del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand con estilos que marcaron contraste. Los looks que utilizaron madre e hija se destacaron en una noche de gala, mostrando dos formas distintas de interpretar la moda en un evento lleno de momentos destacados.

El increíble look de Juana Viale para el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

Juana Viale fue una de las figuras destacadas en el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand, donde sorprendió con un look de gala contemporáneo que combinó sofisticación y modernidad. Su elección se diferenció dentro de una velada marcada por la moda y el glamour. Mientras que Ámbar de Benedictis aportó su propio estilo para lucirse en el destacado evento.

Juana Viale | Créditos: RS Fotos

El esperado cumpleaños de la presentadora se realizó en la casona de Marcela Tinayre, con una decoración diseñada por Ramiro Arzuaga. El color rosa fue protagonista en manteles, flores y detalles de iluminación, creando un entorno cálido y sofisticado. Las mesas se dispusieron en el jardín, con formatos rectangulares y redondos, generando un clima íntimo para los 60 invitados.

En esta ocasión, Juana Viale eligió un estilismo de gala con impronta fashion. Su look se centró en un top de textura geométrica en tono terracota que dejaba gran parte de su espalda al descubierto, que marcó la silueta y aportó un aire moderno. Lo combinó con una falda satinada de tiro alto en gris verdoso que equilibró a la perfección la elegancia de su elección.

Juana Viale | Créditos: RS Fotos

Además, la modelo sumó accesorios sutiles pero precisos. Se declinó por un collar delicado con aros en color plateado con forma de hoja y un clutch estructurado que completaron el conjunto. El peinado recogido tirante y el maquillaje luminoso resaltaron sus rasgos y elevaron su estilismo para esta esperada velada.

Ámbar de Benedictis se luce con un atuendo minimalista en el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale, optó por un estilo diferente al de su madre, priorizando una estética contemporánea y minimalista. Su elección se basó en una campera beige tipo oversize, con cuello alto y botones visibles, que aportó un aire urbano y moderno. Debajo se apreció una falda de encaje translúcido en tono claro.

Ámbar de Benedictis | Créditos: RS Fotos

La elección de la modelo se completó con botas negras de caña alta y plataforma, además de una cartera pequeña negra al hombro. La mezcla de texturas en su look dio como resultado un estilo fashionista y minimalista, que marcó gran distancia entre el atuendo que eligió la presentadora para la velada.

Ámbar de Benedictis | Créditos: RS Fotos

