Pampita, Agustina Cherri, Gege y Nicole Neumann con la tendencia boom de la temporada: las 4 opciones para lucir transparencias

Las celebridades conocen cuáles son las tendencias más pedidas por los fanáticos de la moda. Si bien ellas cambian durante las temporadas, existen algunos favoritos que logran adaptarse a todas las temperaturas, y aparecen de diferentes maneras. Pampita, Agustina Cherri, Gege y Nicole Neumann coincidieron con las transparencias como el boom para lucir sensuales y elegantes, pero lo dejaron en claro con cada estilo individual que mantienen.

Pampita, Agustina Cherri, Gege Neumann, Nicole Neumann

Las transparencias como tendencia de la temporada

1. Pampita y la falda doble tela transparente

Pampita fue una de las celebridades que disfrutó del Lollapalooza, junto con Anita García Moritán. Para la ocasión, marcó su amor por los total black y el estilo rockero, perfecto para un festival de música. El mismo se trataba de un conjunto con parte superior de musculosa ceñida al cuerpo, y un destacado escote en V. La falda con apertura en la pierna se separaba con un cinturón de tachas y le brindaba movimiento al look al ser holgada. Sin embargo, ella mostró las transparencias al optar por la doble tela: lucía una tela de tul, mientras que un short tapaba parte de su cuerpo.

La transparencia, según Pampita

2. Agustina Cherri y el falso nude de encaje

Agustina Cherri es de las actrices más fashionistas de las redes sociales, dejando en claro su amor por la elegancia y lo sofisticado. Es por eso que se destacan vestidos o conjuntos sastreros en sus elecciones. Sin embargo, para el Almuerzo con Juana Viale, optó por la combinación de pantalón Oxford elegante y el top de encaje. Fue allí cuando impuso la opción de un fake nude, al elegir una parte superior con forro en su interior del color de su piel, mientras que en el exterior se lucía el total black con el diseño de la tela.

La transparencia, según Agustina Cherri

3. Gege Neumann y el encaje como final de la prenda

Gege Neumann encontró la posibilidad de agregarle la transparencia a un look, a través de los detalles, manteniendo la comodidad para varios eventos rutinarios en le día. Es por eso que llamó la atención y marcó la tendencia de lo comfy. En un posteo de Instagram, lució una remera blanca con inscripción en el pecho. Sin embargo, elevó el look con una falda recta de seda, que presentaba una terminación de encaje, para agregar la transparencia en sus piernas y hacer que llame la atención las botas de caña fruncida.

La transparencia, según Gege Neumann

4. Nicole Neumann y la fusión del encaje y la transparencia

Nicole Neumann es de las celebridades que más se la juegan por la originalidad y las apuestas en la moda. Es así como se volvió de las modelos más queridas por los expertos fashionistas. Esta vez impuso la fusión entre el encaje y el tul, marcando su amor por la sensualidad de las transparencias. Para la ocasión, optó por un enterizo manga larga y de pantalón, con el que tapó partes de su cuerpo con un conjunto de top y short debajo del mismo.

La transparencia, según Nicole Neumann

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar esta coincidencia entre las famosas, y entendieron que la transparencia es la tendencia boom de la temporada. Como en todos los cambios de etapa del año, las celebridades dejaron en claro cuáles son sus favoritos y estilos únicos, demostrando que una misma idea puede varias de formato. En esta ocasión, fueron Pampita, Agustina Cherri, Gege y Nicole Neumann las que se llevaron los halagos de todos.

A.E