Ámbar de Benedictis y el accesorio estrella del verano: cómo llevar la gorra con estilo urbano

Lejos de las reglas clásicas del linaje fashion al que pertenece, Ámbar de Benedictis construye su propio estilo con naturalidad y una fuerte impronta urbana. Hija de Juana Viale y bisnieta de Mirtha Legrand, la joven se mueve con soltura entre tendencias actuales y elecciones personales, y este verano deja claro cuál es su accesorio fetiche: la gorra.

Ámbar de Benedictis y el accesorio estrella del verano

En sus looks diarios, Ámbar de Benedictis apuesta por una estética relajada donde la comodidad es clave, pero sin resignar estilo. La gorra, usada hacia atrás, se convierte en el eje del outfit y dialoga a la perfección con prendas de espíritu street. En esta oportunidad, la combina con un buzo oversize en tonos oscuros, de silueta amplia y textura suave, ideal para los días de verano en los que baja la temperatura o para un look de transición. El layering suma actitud y refuerza ese mood urbano que ya es parte de su identidad.

El look total se completa con básicos neutros y accesorios mínimos, una elección que confirma su preferencia por piezas funcionales y versátiles. Nada parece librado al azar: todo acompaña una estética cool, sin excesos, donde el foco está puesto en la actitud.

En cuanto al beauty look, la influencer reafirma su inclinación por lo natural. El makeup es sutil y fresco, con piel luminosa, apenas sonrojada, cejas definidas pero sin rigidez y labios en tonos nude que aportan equilibrio. No hay estridencias ni contouring marcado: la clave está en resaltar los rasgos propios y dejar que la piel respire, una tendencia que pisa fuerte este verano.

El peinado sigue la misma línea relajada. Lleva el pelo suelto, con una trenza fina que asoma de manera casual, aportando un detalle delicado que contrasta con la gorra y suma personalidad al look. Es ese mix entre lo urbano y lo femenino lo que hace que su estilo resulte auténtico y fácil de replicar.

Así, Ámbar de Benedictis confirma que la gorra dejó de ser solo un accesorio deportivo para convertirse en un símbolo de estilo, capaz de elevar cualquier outfit veraniego con frescura y carácter propio.