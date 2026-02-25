La decisión de Ámbar, la hija de Juana Viale, que la aleja de la familia de su padre

Ámbar, la hija de Juana Viale, tomó una decisión que la aleja de la familia de su padre y que llamó la atención en su entorno más cercano. La joven, que siempre mantuvo un perfil discreto, realizó algunos cambios que reflejaron un nuevo momento en su vida personal y que abren la posibilidad de distintas interpretaciones.

En los últimos días, la joven modelo fue una de las grandes protagonistas en el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand. Durante la celebración, disfrutó junto a su familia materna entre risas y gestos tiernos. Se la vio con un espléndido look que mostró el buen momento que vive en su vida.

Pero en las últimas horas, los seguidores de Ámbar de Benedictis notaron un cambio en sus redes sociales que llamó su atención. La joven borró el post que había realizado el año pasado en homenaje a su abuelo paterno por sus 80 años y dejó de seguirlo, junto con la mayoría de los integrantes de la familia de su padre.

Este gesto generó especulaciones sobre un posible distanciamiento con la familia de Piero de Benedictis, aunque sin confirmaciones directas. La situación se interpretó como parte de un proceso personal de la modelo, quien a lo largo de los años mantuvo un perfil bajo y reservado frente a la exposición pública que rodea a su Juana Viale.

Cabe destacar que el abuelo paterno de Ámbar de Benedictis, Piero, es una figura reconocida en el ámbito cultural y artístico. En su cumpleaños número 80, la joven compartió un mensaje, en su cuenta de Instagram, que reflejaba cercanía y afecto, acompañado de una visita que se destacó por la ternura del encuentro.

Piero De Benedictis leyendo una historieta en su cumpleaños (@ambardebenedictis)

La celebración reunió a familiares y amigos, marcando un momento especial en la vida del artista. Sin embargo, la decisión de la modelo parece haber marcado un cambio en la relación con esa parte de su familia. Aunque no se conocen los motivos, el haber borrado la publicación y reducido los vínculos abrió la puerta a las especulaciones de sus seguidores.

A pesar de la exposición mediática de Juana Viale y Mirtha Legrand; Ámbar de Benedictis siempre optó por mantener un perfil discreto. Su elección de estudios y proyectos personales se desarrollan lejos de los reflectores. En este contexto, la relación con la familia paterna aparece como un aspecto sensible.

VDV