Pampita dejó de lado las botas clásicas y eligió un diseño XL con mucha personalidad

Pampita asistió a un evento con un estilismo sofisticado en el que su calzado se llevó todo el protagonismo. Se trata de un diseño XL, audaz y con mucha personalidad que renovó una de las apuestas clásicas del guardarropa, y se llevó toda la atención en las redes sociales.

El calzado de Pampita que desafía a las clásicas botas negras y marca tendencia

Pampita volvió a captar todas las miradas con un look que combinó elegancia, sensualidad y un detalle protagonista. La modelo asistió a un evento al aire libre y sorprendió con unas botas XL de inspiración reptil, una apuesta audaz que se aleja de los diseños negros tradicionales y suma carácter a cualquier estilismo.

Para la ocasión, Pampita eligió un vestido corto, sin mangas y de silueta entallada en la parte superior, con una falda ligeramente acampanada en color marrón chocolate. Una pieza de líneas simples que le permitió dar todo el protagonismo a los accesorios y, especialmente, al calzado.

Pampita

El detalle que hizo la diferencia fueron sus botas altas hasta las rodillas, con un llamativo estampado en blanco, gris y negro que imita la textura de la piel de reptil. El diseño se destacó por su terminación en punta, el taco ancho y los detalles metálicos en la zona del empeine, que aportaron un toque sofisticado.

Lejos de recurrir a las clásicas botas negras, una de las opciones más versátiles del guardarropa, Pampita apostó por una versión estampada que rompe con lo convencional. El efecto reptil sumó textura y fuerza visual a un conjunto de tonos neutros, mientras que el largo XL reforzó la presencia del calzado como pieza central del outfit.

Cómo llevar botas XL de inspiración reptil

Las botas con estampado reptil son una alternativa para quienes buscan renovar sus looks sin necesidad de incorporar demasiados elementos. Su diseño llamativo permite transformar prendas básicas y crear estilismos jugados, tanto para el día como para ocasiones especiales.

Una de las claves para llevarlas es combinarlas con piezas de colores lisos, como hizo Pampita con su vestido marrón. Los tonos tierra, el negro, el blanco y el gris funcionan como aliados para equilibrar el protagonismo del estampado y lograr un conjunto armónico. De hecho, la conductora sumó un abrigo off white, una tonalidad neutra que acompañó el modelo elegido para esta oportunidad. Como accesorio, lució gafas de formato ovalado y estilo retro, con lentes oscuros.

Pampita

De esta manera, Pampita dejó de lado las botas clásicas y eligió un diseño XL con mucha personalidad: calzado de caña alta con inspiración reptil. La top model lo combinó con prendas lisas y neutras, y demostró que los zapatos pueden convertirse en el punto focal de un look. Además, con esta elección logró sumar un toque audaz a un atuendo de temporada.