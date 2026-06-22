El romántico look chic de Carolina Baldini con la falda tendencia para el segundo partido de la selección

Carolina Baldini está atravesando uno de los momentos más emotivos de su vida como mamá al ver a su hijo, Giuliano Simeone, formar parte de la lista de convocados por Lionel Scaloni para la selección argentina. Es por ello que viajó a Estados Unidos junto a su familia para vivir el Mundial de cerca y alentar al volante. En este marco, la modelo irrumpió en el estado de Texas con un look celeste y blanco ideal para expresar su impronta fashionista.

Carolina Baldini mostró cómo llevar la camiseta argentina con un estilo glam

Carolina Baldini asistió este mediodía al estadio de Dallas para alentar a la selección argentina, pero en especial acompañar a su hijo Giuliano Simeone. Para ello, viajó junto a Gianluca y Eva Bargiela a territorio estadounidense y se sumó al folclore de la albiceleste. Luego de participar del banderazo junto a hinchas de la scaloneta, la experta fashionista asistió a la cancha con un look que se robó todas las miradas.

Carolina Baldini | Instagram

A través de sus historias de 24 horas, la exesposa de Diego “El Cholo” Simeone lució la tradicional camiseta del seleccionado nacional con el número 17, el mismo que usa el volante. No obstante, esta vez eligió combinarla con una pollera larga de corte midi superpuesta compuesta por una falda blanca corta ajustada al cuerpo y una tela traslúcida con delicados detalles.

La misma cuenta con una extensión de tres cuartos con terminación con puntillas, dejando entrever sutilmente sus piernas. Con esta textura similar al encaje, logró crear un outfit ideal para presenciar un espectáculo deportivo sin perder la elegancia y sin resignar a la comodidad. Asimismo, le añadió un toque street style sumando unas zapatillas urbanas en tono total white, siguiendo la línea cromática de la pollera.

Look de Carolina Baldini | Instagram

Así llegó Carolina Baldini al Dallas Stadium

Como miles de argentinos que arribaron al Dallas Stadium para ver a Argentina, Carolina Baldini inmortalizó este momento con una serie de fotos que se tomó con su hijo, su nuera, su nieto Faustino, y un grupo de familiares. Para ello, la empresaria posó junto a sus seres queridos junto con una gran bandera celeste y blanca.

Además, coronó su look con unos anteojos de sol marrones y un pañuelo celeste y blanco anudado en la muñeca izquierda, un accesorio que sumó estilo y originalidad. De esta manera, logró un equilibrio perfecto entre comodidad, tendencia y pasión por la Scaloneta, una pasión que se transmite minuto a minuto en las plataformas digitales.

Carolina Baldini en Dallas Stadium | Instagram

Carolina Baldini no sólo sorprendió al reversionar un clásico modelo de la camiseta de la selección argentina, sino que también dio cátedra de estilo al combinarla con una prenda de estética romántica y aesthetic. La elección de una pollera de encaje blanca permitió realzar su figura y estilizar su silueta, mientras que las telas livianas y frescas se convirtieron en las aliadas perfectas para hacer frente a las altas temperaturas de Texas sin resignar elegancia