Mica Viciconte atraviesa días de soñados en Francia junto a un grupo de colegas conformado por Stephanie Demner y las hermanas Lucius. Si bien el objetivo principal del viaje consiste en la asistencia a una serie de eventos exclusivos, la influencer aprovecha cada instante libre para sumergirse de lleno en la cultura local, disfrutar de una gastronomía refinada y descubrir la riqueza arquitectónica que caracteriza a las ciudades europeas.

Mica Viciconte en Francia

El espectacular viaje a Francia de Mica Viciconte: reencuentros, sitios históricos y horas de caminatas

Francia despliega todo su encanto ante los ojos de Mica Viciconte, quien no dudó en documentar cada rincón con su cámara para compartirlo con sus seguidores. Entre sus publicaciones se destacan postales de construcciones típicas, calles empedradas y fachadas históricas que reflejan la elegancia del viejo continente, como se aprecia en el lujoso edificio del hotel Negresco en Niza. La modelo recorrió senderos rodeados de casas antiguas con estructuras de piedra que ella misma califica como "de película", destacando una atmósfera única que combina la paz del entorno con una estética impecable.

Mica Viciconte se reencontró con una amiga en Francia

En este marco, no faltó la presencia de la naturaleza, ya que la panelista de Telefe aprovechó para pasear junto a la mascota de una de sus amigas en paisajes abiertos, rodeada de montañas y vegetación. Asimismo, disfrutó de momentos de esparcimiento posando con alegría en plazas icónicas bajo un cielo europeo, capturando recuerdos en lugares donde el arte se integra a la arquitectura urbana.

Mica Viciconte.

La faceta turística de este viaje también incluyó una incursión profunda en la cultura culinaria francesa. Mica Viciconte dedicó tiempo a probar comidas típicas durante su estadía, explorando sabores auténticos en locales que ofrecen experiencias únicas. Entre las imágenes compartidas, se pueden ver platos con preparaciones frescas, incluyendo cremas de vegetales, una selección de aceitunas y diversas opciones de la cocina local, lo que demuestra su interés por integrar los hábitos y costumbres del país en su aventura.

Mica Viciconte y su visita a Francia

Para combatir las altas temperaturas de la temporada, la modelo hizo una pausa estratégica para refrescarse con un helado durante su caminata por la ciudad. Además, Mica protagonizó un emotivo reencuentro con una amiga, a quien agradeció profundamente a través de sus redes sociales por tomarse el tiempo de buscarla y guiarla en un recorrido por sitios emblemáticos. Este paseo, que se extendió durante seis horas ininterrumpidas de caminata, permitió a ambas compartir anécdotas mientras exploraban lugares pintorescos.

La tierna llamada de Mica Viciconte a Luca Cubero

A pesar de los miles de kilómetros que la separan de su hogar, el corazón de la mamá de Luca permanece muy cerca de su hijo en todo momento. La tecnología facilitó este vínculo. En un tierno video, se puede ver cómo el nene, vestido con su disfraz de superhéroe, le narra sus vivencias cotidianas y "le pasa el reporte" de su día mientras ella, desde el otro lado del mundo, lo escucha con atención y le muestra parte de su entorno.

Este gesto reafirma que el lazo es inquebrantable, permitiendo a la modelo disfrutar de su experiencia profesional y turística con la tranquilidad de estar presente en la vida de su hijo. En definitiva, esta travesía francesa representa para Mica Viciconte el equilibrio perfecto entre el crecimiento profesional y el disfrute personal.