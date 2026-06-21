Carolina Baldini y Eva Bargiela apostaron al estilo cowboy: jeans, camisas y las botas más icónicas de Kansas

Eva Bargiela, pareja de Gianluca Simeone, y su suegra, Carolina Baldini, acompañan a Giuliano Simeone en su primer Mundial y disfrutan de cada momento del viaje. Entre partido y partido, las mujeres de la familia decidieron sumergirse en la cultura local, paseando por los históricos Fort Worth Stockyards, un sitio que evoca la tradición vaquera en cada rincón.

Carolina Baldini, Eva Bargiela, Gianluca, Giuliano, y Faustino Simeone en el Mundial 2026.

Los looks estilo western de Eva Bargiela y Carolina Baldini

Para recorrer los rincones más icónicos de esta ciudad, ambas eligieron outfits en homenaje a la estética texana. Eva Bargiela eligió un look fresco y moderno, compuesto por un chaleco blanco entallado, shorts de cuero oscuros y unas imponentes botas altas de caña con un sombrero vaquero de ala ancha.

Eva Bargiela en Kansas

Por su parte, Carolina Baldini apostó por un outfit con mucha personalidad, combinando una camisa a cuadros roja y negra anudada a la cintura, jeans de corte amplio de tiro medio y el infaltable sombrero dando ese aire rústico y chic que define a la región. Ambas lograron capturar la esencia del lugar, adaptando las prendas clásicas de vaqueros a una propuesta de moda actual.

Carolina Baldini en Kansas

Eva Bargiela y su experiencia en Boot Barn con las botas más icónicas de Kansas

Durante su recorrido, Eva Bargiela visitó Boot Barn, la tienda de referencia para quienes buscan capturar la verdadera esencia del estilo western. El lugar funciona como un auténtico paraíso para los amantes de la moda, donde las estanterías albergan una variedad infinita de botas de cuero que se extienden a lo largo de todo el local, creando un efecto visual asombroso. La propuesta es sumamente tentadora, con modelos que van desde los clásicos diseños en cuero marrón y tierra, hasta opciones mucho más arriesgadas y audaces en colores eléctricos como el rojo o el azul, e incluso piezas con detalles brillantes y pedrería.

El tierno regalo para Faustino Simeone que cautivó en las redes

El toque más dulce del paseo lo protagonizó Faustino, hijo de la modelo y Gianluca Simeone, quien también se sumó a la tendencia vaquera familiar con total naturalidad. Eva Bargiela compartió a través de sus redes sociales la tierna elección de un sombrero estilo cowboy para el pequeño, un regalo que resultó el accesorio perfecto para su look y que lo convirtió en el centro de todas las miradas.

"Sin sombrero no hay vaquero", comentó con mucha simpatía, mientras mostró al bebé disfrutando de la jornada con una sonrisa radiante y luciendo el accesorio mientras descansaba en su cochecito.

Faustino Simeone.

La estadía en Estados Unidos ofrece a Eva Bargiela y Carolina Baldini momentos de relax absoluto, donde la moda, el deporte y el tiempo compartido con los suyos se convierten en los ejes centrales de una experiencia completa. Cada publicación que comparten con su comunidad refleja una conexión especial con el entorno, demostrando que disfrutan de las costumbres locales con la misma naturalidad con la que viven su día a día.