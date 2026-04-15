A días de la fiesta de 15 de Allegra Cubero, sus hermanas Indiana y Sienna hicieron las pruebas de sus vestidos

Cada vez falta menos para la fiesta de 15 de Allegra Cubero, un evento que promete convertirse en una verdadera celebración soñada. Organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte, la noche ya genera expectativa no solo por su despliegue, sino también por el detrás de escena que se viene compartiendo en redes.

Allegra Cubero y Fabián Cubero

En ese contexto, Indiana y Sienna comienzan a tomar protagonismo en la previa. Las hermanas se muestran cada vez más involucradas en los preparativos, acompañando a Allegra Cubero en este momento tan especial y dejando ver una dinámica familiar marcada por la cercanía y la emoción.

La prueba de vestido de Indiana y Sienna

En las últimas horas, Fabián Cubero compartió una imagen que dejó ver uno de los momentos más esperados de al celebración: Indiana y Sienna realizando las pruebas de sus vestidos para la gran noche.

Sienna e Indiana Cubero en las pruebas de vestido

Aunque no reveló detalles sobre los diseños elegidos, ambas se mostraron sonrientes y entusiasmadas, reflejando la expectativa por la celebración. Lejos de centrarse en lo estético, la escena dejó entrever la complicidad entre hermanas y el clima de alegría que atraviesa a toda la familia.

Así se prepara Fabián Cubero para la gran noche

A medida que se acerca el evento, Fabián Cubero no puede ocultar sus sentimientos. Involucrado en cada detalle de la organización, el exfutbolista transita la previa con una mezcla de nervios, ansiedad y felicidad.

Fabián Cubero

Con el objetivo de que todo salga perfecto, la atención de Fabián Cubero está puesta en cada aspecto de la fiesta, pero lo que más pesa es lo emocional. La cercanía del gran día lo encuentra sensible, preparado para vivir uno de esos momentos que quedan marcados para siempre en la memoria familiar.