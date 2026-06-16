De Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo a Caro Calvagni y Agustina Gandolfo: las mujeres de la Selección apuestan por un look sastrero

La sastrería deja atrás su faceta estrictamente formal y aburrida para convertirse en el pilar fundamental del guardarropa moderno. Hoy, las piezas de corte sastrero ofrecen una versatilidad sin precedentes y se adaptan tanto a eventos de alfombra roja como a propuestas urbanas cargadas de personalidad. Entre quienes lideran esta adopción del estilo tailoring se encuentran Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Agustina Gandolfo. Ellas demuestran que, ya sea mediante un blazer estructurado, un pantalón de pinzas o un conjunto de dos piezas, la elegancia radica en el equilibrio entre la sobriedad y el sello propio.

El renovado "back to school" de Tini Stoessel

Tini Stoessel juega con los códigos de vestimenta y opta por una reinterpretación audaz del uniforme escolar clásico. Su propuesta destaca por combinar una camisa blanca impecable con una corbata roja, elemento que aporta una nota vibrante al outfit. Complementa esta combinación con una falda gris de corte midi, una elección que equilibra la sobriedad con un aire juvenil.

Tini Stoessel

El toque distintivo llega con los accesorios: una boina negra que enmarca su rostro y un bolso de mano en color bordó con textura capitoné. El calzado, unos zapatos acordonados estilo oxford con taco alto y medias blancas visibles, cierra un look que logra ser disruptivo, urbano y sumamente personal.

Minimalismo y estructuras depuradas: las apuestas de Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Agustina Gandolfo

Por su parte, Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Agustina Gandolfo coinciden en una visión mucho más minimalista y depurada. Antonela apuesta por la funcionalidad y la modernidad con un conjunto de dos piezas en gris: un crop top de escote cuadrado que resalta su silueta y un pantalón de tiro alto con pinzas y corte wide leg. Esta elección evidencia una predilección por los cortes limpios y una paleta cromática neutra, donde los accesorios, como su bolso con aplicaciones metalizadas, elevan el conjunto hacia un terreno formal.

Antonela Roccuzzo

Caro Calvagni, en sintonía con este espíritu, elige un blazer blanco estructurado sobre una prenda base en tonos arena. Su apuesta se basa en la elegancia atemporal de los neutros suaves, logrando un estilismo fresco y luminoso. Agustina Gandolfo, a su vez, se inclina por un traje sastrero en tono crudo que incorpora pequeñas aplicaciones que aportan textura. Su elección de llevar el blazer sobre los hombros, al estilo "capa", refuerza la actitud empoderada y relajada.

Agustina Gandolfo.

El sello personal: la sastrería como lenguaje común

Más allá de sus diferencias estilísticas, es evidente que Tini, Antonela, Caro y Agustina encuentran en la sastrería un aliado versátil para sus agendas. Mientras Tini apuesta por una faceta más lúdica y experimental, Antonela, Caro y Agustina prefieren una aproximación donde la sofisticación reside en la simplicidad de las líneas.

Estas cuatro mujeres, referentes de estilo, confirman que la tendencia sastrera se adapta a la personalidad de cada una. En definitiva, el tailoring se consolida como ese uniforme infalible, capaz de elevar cualquier look cotidiano a una propuesta de impacto, sin importar la ocasión.