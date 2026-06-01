Emilia Mernes fue distinguida en su ciudad natal pero un detalle generó polémica con Tini Stoessel: qué pasó

Después del conflicto con Tini Stoessel, Emilia Mernes comenzó a reaparecer lentamente en eventos públicos y se mostró más abierta a conversar con los medios. Recientemente, la cantante recibió un reconocimiento especial al ser nombrada ciudadana ilustre de Nogoyá, su ciudad natal en Entre Ríos. Durante la ceremonia, la cantante expresó su gratitud por el honor de recubir esta distinción y compartió algunas palabras, recordando sus incios en su tierra. Sin embargo, al concluir el acto, un incidente inesperado que involucra a la novia de Rodrigo De Paul empañó todo.

Las palabras de Emilia Mernes tras recibir el reconocimiento en Nogoyá

El domingo 31 de mayo, Emilia Mernes vivió una jornada inolvidable en Nogoyá, la ciudad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos en la música. Allí fue declarada ciudadana ilustre en un acto que reunió a vecinos, familiares, amigos y autoridades locales. La ceremonia fuerealizada en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" y allí miles de vecinos y fans estuvieron presentes para homenajear a la artista en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Emilia Mernes recibiendo el reconocimiento de ciudadana ilustre de Nogoyá//Instagram

"Nogoyá es mi vida, mi casa. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia", dijo la artista con la voz quebrada de emoción. Además, la interprete agregó: "Es un lugar que llevó conmigo a donde vaya y que me recuerda siempre de donde vengo, por eso recibir el reconocimiento de ciudadana ilustre de Nogoyá tiene un significado muy especial y es algo que voy a guardar siempre en mi corazón".

Sin embargo, lo que parecía ser un momento muy emotivo se vio empañado por un incidente que involucró a Tini Stoessel. La situación generó sorpresa entre los presentes y cambió el rumbo de la celebración. Aunque muchos esperaban una experiencia llena de alegría, la controversia afectó la atmósfera.

Emilia Mernes recibiendo el reconocimiento de ciudadana ilustre de Nogoyá//Instagram

Qué sucedió en el homenaje de Emilia Mernes

Tras la ovación y los aplausos a Emilia Mernes, musicalizaron el evento con "La original", su canción con Tini Stoessel, lo que fue interpretado como un gesto de poco tacto hacia la novia de Duki, que pudo opacarla, ya que estuvo en el ojo de la tormenta por los rumores alrededor del enfrentamiento con su colega.

Emilia Mernes en Nogoyá//Instagram

El periodista de espectáculos Fede Flowers fue el primero en manifestar su molestia respecto a la forma en que se llevó a cabo el homenaje dedicado a Emilia y criticó duramente la elección de la canción con la que cerraron el evento. "¡Un papelón! Emilia recibió la distinción de ciudadana ilustre de la cultura de Nogoyá. Agradeció muy emocionada a la familia, amigos y entorno, pero cuando terminó el discurso le pusieron 'La Original', el tema que canta con Tini. Un tacto tremendo la organización del homenaje a Emilia", expresó el comunicador.

Asimismo, las opiniones en redes sociales estuvieron divididas, muchos usuarios en redes sociales se sorprendieron y consideraron que la elección de la canción al cierre del evento fue desafortunada y que la organización no tenía conocimiento sobre la discografía solista de la homenajeada. Otros defendieron la elección musical señalando que "La Original" se ha convertido en uno de los temas más populares y escuchados de la artista. Independientemente de las críticas, el reconocimiento a Emilia Mernes representó un momento importante para Nogoyá.