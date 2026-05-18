Martín Fierro 2026: todos los ganadores y perdedores de la noche

Se entregaron los Martín Fierro 2026, el premio que destaca a lo mejor de la televisión argentina. Desde el emblemático Hotel Hilton Buenos Aires, de la zona de Puerto Madero, Santiago del Moro llevó adelante el encuentro coordinado por APTRA y anunció a los ganadores de las estatuillas. Algo que, como suele ocurrir, no estuvo exento de polémicas, tanto en las redes sociales como en quienes analizaron la ceremonia y el público en general.

Una vez más, Santiago del Moro condujo la ceremonia.

Todos los ganadores del Martín Fierro 2026

Ficción:

AMIA (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ganador: Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Periodístico:

Camino a Casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve)

Ganador: Opinión pública (El Nueve)

Noticiero diurno:

Arriba Argentinos (El Trece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Ganador: Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Luis Ventura dio el discurso inicial.

Noticiero nocturno:

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (El Trece)

Ganador: Telefe Noticias (Telefe)

Musical:

Hay música siempre (Televisión Pública)

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta Nueve (El Nueve)

Ganador: La Peña de Morfi (Telefe)

Humorístico / de actualidad:

La noche perfecta (El Trece)

Las chicas de la culpa (El Trece)

Polémica en el bar (América)

Ganador: Polémica en el bar (América)

Magazine:

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (El Nueve)

Te Veo (Net TV)

Con Carmen (El Nueve)

Ganador: Cortá por Lozano (Telefe)

Marley con su Martín Fierro.

Entretenimiento:

Ahora caigo (El Trece)

Buenas noches, familia (El Trece)

Pasapalabra (Telefe)

Ganador: Buenas noches, familia (El Trece)

Big Show:

La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdido (El Trece)

Ganador: Otro día perdido (El Trece)

La Joaqui y Luck Ra.

Reality:

Cuestión de peso (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gran Hermano (Telefe)

Ganador: MasterChef Celebrity (Telefe)

Gastronomía:

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué mañana (El Nueve)

Ganador: Ariel en su salsa (Telefe)

Jurados:

Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina (Telefe)

Ganadores: Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Mejor actor:

César Bordón, por La voz ausente (El Trece) y AMIA (Telefe)

Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Gustavo Garzón, por La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña, por La voz ausente (El Trece)

Ganador: Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Mejor actriz:

Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)

Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)

Susú Pecoraro, por La voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart, por La voz ausente (El Trece)

Ganadora: Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)

Gimena Accardi con su Martín Fierro.

Revelación:

Laura Grandinetti, por Tafí Viejo (El Nueve)

Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Ganador: Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Director no ficción:

Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)

Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Ganador: Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)

Panelista femenina:

Marcela Feudale, LAM (América)

Edith Hermida, Bendita (El Nueve)

Natalie Weber, Pasó en América (América)

Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey, A la Barbarossa (Telefe)

Ganadora: Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)

Panelista masculino:

Martín Candalaft, Diario de Mariana (América)

Ceferino Reato, Gran Hermano El Debate (Telefe)

Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente (Telefe)

Ganador: Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)

Producción integral:

La Voz Argentina (Telefe)

Otro día perdido (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Telefe Noticias (Telefe)

Ganador: La Voz Argentina (Telefe)

Interés general:

Almorzando con Juana (El Trece)

El Diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (El Nueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape Club Social Informativo (América)

Ganador: LAM (América)

Labor en conducción masculina:

Darío Barassi, por Ahora caigo (El Trece)

Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)

Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)

Ganador: Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)

Labor conducción feminina:

Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)

Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)

Ganadora: Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri.

Labor periodística femenina:

Carolina Amoroso, Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi, América Noticias (América)

Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)

Ganadora: Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor periodística masculina:

Nelson Castro, Telenoche (El Trece)

Rolando Graña, América Noticias (América)

Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)

Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)

Ganador: Rolando Graña, América Noticias (América)

Cronista / Movilero:

Alejandro Guatti, Intrusos (América)

Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)

Ganador: Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)

Labor humorística:

Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (El Trece)

Darío Lopilato, Viralizados (América)

Laila Roth, Otro día perdido (El Trece)

Ganador: Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)

Viajes / Turismo:

Iván de viaje (Telefe)

Por el Mundo (Telefe)

Resto del Mundo (El Trece)

Ganador: Por el Mundo (Telefe)

Futbolístico

Knockout 9 (El Nueve)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el Fútbol (El Trece)

Ganó: Mundial de clubes (Telefe)

Marcela Tinayre, Mirtha Legrand y Teté Coustarot.

Director:

Gustavo Hernández, La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)

Ganador: Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Autor / Guionista:

Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)

Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)

Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Ganadores: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)

Cultural / Educativo:

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe)

Ganador: Tierras (Telefe)

Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de oro 2026

Fue el propio Santiago del Moro quien se encargó de entregar el Martín Fierro de oro. Ya no desde su lugar de presentador, sino como el último ganador de la estatuilla. Finalmente el galardón quedó para Guido Kaczka, que, emocionado, agradeció a su familia, aseguró que "tiene la suerte de que su hobby sea su trabajo y encima le paguen por eso" y prometió que seguirá trabajando de lo que más le gusta.

Guido Kaczka se llevó el premio mayor.

De esta manera se terminaron los Martín Fierro 2026. Una ceremonia que estuvo marcada por la polémica desde el inicio y que dejó todo tipo de momentos, culminando con la consagración de Guido Kaczka como lo mejor del año en la televisión argentina.

Fotos: APTRA