Zaira Nara impone la tendencia thong boots en este verano 2027

La moda encuentra en Zaira Nara a una de sus referentes más lúcidas a la hora de adaptar las corrientes internacionales al cono sur. En sus recientes apariciones públicas, la modelo optó por un look que descolocó al circuito tradicional de estilo y anticipó el ritmo de la temporada estival de 2027.

Lejos de los clásicos calzados cerrados, Zaira eligió fusionar conceptos arriesgados sobre el asfalto, logrando que cada detalle del vestuario dialogue de manera directa con las corrientes globales que dominan las capitales de la moda.

Zaira Nara y las thong boots

El origen de las thong boots y su impulso internacional de la mano de Miu Miu

El concepto de las thong boots nace en las pasarelas internacionales más vanguardistas como una evolución natural de las sandalias de dedo cruzadas con la morfología de las botas altas. A nivel internacional, el gran pionero en instalar esta silueta híbrida en la escena de la alta costura fue Miu Miu, firma que sorprendió al mundo al presentar botas de caña alta con la estructura de una ojota tradicional, rompiendo por completo con la estacionalidad estricta y proponiendo una alternativa visual donde el pie queda parcialmente al descubierto mientras la pierna se abriga con géneros ajustados.

Zaira Nara combinó las thong boot con prendas oversize

Fuera de nuestras fronteras, figuras de peso global como Bella Hadid y Emily Ratajkowski adoptan este calzado audaz para sus paseos urbanos, combinándolo con prendas relajadas que desafían el sentido común del vestuario. En la escena local, esta propuesta encuentra en Zaira Nara a su mejor embajadora, quien incorpora esta pieza inusual de punto elastizado en color negro para generar un contraste óptico muy potente que estiliza la figura al máximo y aporta una cuota de frescura urbana, perfecta para los días templados de transición.

Miu Miu la marca que impulsó las thong boots

Cómo lleva Zaira Nara las thong boots: mix de texturas y proporciones

Para equilibrar el impacto visual del calzado, Zaira Nara armó un estilismo centrado en el juego de volúmenes y en la superposición de prendas. En la parte superior, lució un vestido tipo buzo o remera larga de punto negro con ribetes blancos en los puños y el dobladillo. Esta prenda funcionó como un lienzo minimalista que dejó todo el protagonismo a las piernas y al calzado.

Zaira Nara anticipa el calzado estrella de 2027

Como abrigo exterior, la modelo incorporó un trench clásico en tonos beige con solapas amplias y estructura oversize, logrando una combinación sofisticada entre lo deportivo y lo formal. El look se completó con un bolso de mano de cuero en tono marrón chocolate, un accesorio de dimensiones generosas que rompió con la monocromía y sumó textura al conjunto. La elección de llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil, demostrando que la elegancia radica en la naturalidad con la que se lucen las prendas más desafiantes.

Claves de estilo para replicar el look de Zaira Nara

Llevar una pieza tan disruptiva requiere atender ciertos lineamientos para mantener la armonía sin caer en excesos. Aquí van algunas pautas fundamentales:

*Proporciones equilibradas: Si el calzado cubre gran parte de la pierna con un diseño ajustado, conviene optar por prendas superiores holgadas, vestidos cortos o shorts amplios para generar un contraste visual sumamente armónico.

Zaira Nara combinó las thong boots con tejido oversized, tapado y cartera XL

*Paleta neutra: Las thong boots concentran mucha información visual. Apostar por una base en tonos negros, blancos y tierra facilita la integración de la prenda al resto del vestuario diario sin competir por la atención.

*Accesorios funcionales: Un bolso de cuero estructurado y tapados de corte clásico ayudan a bajar el nivel de estridencia del calzado, otorgando un aire sofisticado apto tanto para las actividades del día como para compromisos nocturnos más relajados.

Al caminar con seguridad por la ciudad y demostrar que estas botas están hechas para pisar fuerte, Zaira Nara hace honor al espíritu de aquel clásico de Nancy Sinatra, recordándonos que "these boots are made for walking", y ella sabe exactamente cómo hacerlo con gracia y actitud.