Zaira Nara deslumbró con 3 vestidos para este verano 2027

Zaira Nara anticipó algunas de las tendencias que dominarán el guardarropa de la próxima temporada y lo hizo con tres vestidos de estilos diferentes, pero con un denominador común: la frescura y la sensualidad. Desde un diseño rojo con drapeados hasta una propuesta blanca de espalda descubierta y un modelo marrón de impronta romántica, la modelo mostró cómo llevar prendas versátiles y femeninas durante el verano 2027.

Zaira Nara anticipó la moda del verano 2027 con vestidos frescos, sensuales y elegantes

Con la llegada de los días de calor, los vestidos vuelven a convertirse en grandes protagonistas del vestidor. Cómodos, livianos y fáciles de combinar, son una de las alternativas más prácticas para resolver un look sin demasiadas vueltas. En este sentido, Zaira Nara reunió tres opciones que permiten jugar con distintas siluetas, colores y texturas, sin perder de vista las tendencias que se imponen para la temporada estival.

Uno de los diseños que se destacó fue un vestido rojo de silueta ajustada, con escote drapeado, que genera una caída suave de la tela sobre el busto. Las finas tiras que sostienen la prenda dejan los hombros al descubierto, mientras que los frunces laterales acompañan la figura y aportan movimiento a la superficie del diseño. El rojo intenso, además, suma fuerza y protagonismo, una alternativa ideal para quienes buscan incorporar color a sus looks de verano.

Zaira Nara deslumbró con tres vestidos para este verano 2027

Otra de sus apuestas fue un vestido largo blanco, de líneas minimalistas y una silueta fluida. El diseño se distingue por su espalda completamente descubierta y un juego de tiras finas que se cruzan en la parte posterior, un detalle que transforma una prenda de apariencia sencilla en una propuesta de gran impacto visual. El blanco es uno de los tonos más asociados a la temporada de calor, ya que aporta luminosidad y permite crear estilismos frescos y elegantes tanto para el día como para ocasiones especiales.

Zaira Nara deslumbró con tres vestidos para este verano 2027

La tercera propuesta de Zaira Nara tuvo una impronta más romántica y nocturna. Se trata de un vestido corto de encaje en tono marrón, con breteles finos y escote recto. El atuendo presenta terminaciones irregulares y volados en el ruedo, que refuerzan su estética femenina. La tonalidad tierra, por su parte, se aleja de los clásicos colores vibrantes del verano y confirma el lugar que ocupan los marrones dentro de las paletas de inspiración natural.

Zaira Nara

Estos looks muestran distintas maneras de interpretar la moda estival: el rojo apuesta por la sensualidad de los drapeados, el blanco recupera la elegancia de las siluetas simples y el marrón suma textura y detalles románticos.

Los vestidos, los grandes protagonistas del verano 2027

Con la llegada de las altas temperaturas, los vestidos vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa femenino. Livianos, versátiles y fáciles de combinar, se convierten en aliados para armar looks frescos sin resignar estilo. Esta temporada, las tendencias proponen jugar con diferentes largos, escotes y texturas: desde las siluetas ajustadas y los drapeados hasta los modelos fluidos, las espaldas descubiertas y los detalles de volados. Una variedad de diseños que permite adaptar esta prenda a distintos momentos del día y ocasiones

Apasionada por la moda y siempre anticipándose a lo que se viene, Zaira Nara deslumbró con tres vestidos para este verano 2027. La top model mostró diferentes alternativas para una salida o un evento de verano, y conquistó por completo a sus miles de seguidores.