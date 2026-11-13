Zaira Nara volvió a captar la atención en redes sociales con un look total black que combina encaje y cuero, dos tendencias que pisan fuerte esta temporada. La empresaria compartió una opción monocromática, ideal para llevar de noche.

Zaira Nara mostró cómo llevar encaje y cuero en un mismo look

Zaira Nara demuestra en cada aparición su afinidad por la moda. En esta oportunidad, la top model lució un look que reúne dos texturas protagonistas: el encaje y el cuero. Con una apuesta total black que combina sensualidad, transparencias y una impronta urbana, se llevó todos los elogios por parte de sus seguidores.

El conjunto elegido por Zaira Nara tuvo como pieza central un top negro de encaje, con breteles finos y escote recto. El diseño se destacó por sus capas de volados y sus delicados bordados florales, que generaron un juego de transparencias sobre la zona del abdomen. Su silueta amplia y ligeramente acampanada aportó movimiento y un aire romántico, mientras que el largo cropped dejó parte de la cintura al descubierto.

El look total black de Zaira Nara que combina encaje y cuero

Para equilibrar la delicadeza de la parte superior, Zaira Nara eligió un pantalón de cuero negro de tiro medio y corte wide leg. La prenda, que lleva una terminación acampanada, se caracterizó por textura brillante que sumó carácter al look. El resultado fue un contraste de estilos: la feminidad del encaje frente a la fuerza y la impronta rockera del cuero.

Encaje y transparencias: la estética romántica se reinventa

El encaje atraviesa una nueva etapa de protagonismo en la moda. Históricamente asociado con la delicadeza y la lencería, este tejido se reinventa en tops, blusas y vestidos que incorporan transparencias, bordados y volados. La clave está en combinarlo con ítems de estética más urbana para evitar que el outfit resulte demasiado romántico. En este caso, Zaira Nara encontró el equilibrio al sumar un pantalón de cuero, que aportó contraste y modernidad al atuendo.

El look total black de Zaira Nara que combina encaje y cuero

Cuero negro: la textura que suma actitud a cualquier look

Por su parte, el cuero continúa instalado como uno de los materiales favoritos para construir estilismos con personalidad. Aunque suele asociarse con camperas y prendas de inspiración rockera, también gana terreno en pantalones, faldas y tops. En su versión negra, permite crear conjuntos monocromáticos con diferentes texturas y terminaciones.

El look total black de Zaira Nara que combina encaje y cuero

De esta manera, el look total black de Zaira Nara que combina encaje y cuero muestra una manera práctica de transformar las clásicas propuestas en tono negro. Además, confirma que no hace falta recurrir a colores llamativos para lograr un resultado de impacto: alcanza con combinar materiales contrastantes y jugar con las proporciones.