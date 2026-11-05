Zaira Nara recuperó un clásico de los 2000: las sandalias ojotas que serán tendencia en 2027

Zaira Nara cautivó en redes sociales al mostrar su calzado de inspiración retro, que recupera uno de los diseños más recordados de los años 2000 y lo reinterpreta con detalles modernos. Las sandalias ojotas se posicionan como las nuevas favoritas del 2027 y la empresaria cosmética se adelantó a esta tendencia.

Zaira Nara anticipó el calzado estrella del verano 2027

Zaira Nara volvió a demostrar su conexión con las tendencias y anticipó uno de los calzados que promete ganar protagonismo en el verano 2027. La modelo apostó por unas sandalias ojotas de inspiración retro, un diseño que recupera la estética de los años 2000 y vuelve a instalarse entre las preferencias de la moda.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 7 millones de personas, la conductora compartió una producción en la que dejó ver este calzado, que se caracteriza por su silueta minimalista y un detalle que marca la diferencia: el taco bajo y transparente. En color negro, el modelo presenta las tradicionales tiras finas que se unen entre los dedos, una estructura liviana y una terminación de punta cuadrada que le aporta un aire contemporáneo.

Zaira Nara anticipó el calzado estrella del verano 2027: sandalias ojotas



Lejos de las ojotas clásicas de goma asociadas a la playa, esta versión tiene una impronta mucho más urbana y sofisticada. Su pequeño taco translúcido, de líneas curvas, suma altura sin resignar comodidad y convierte a este calzado en una alternativa para llevar más allá de los looks de vacaciones.

Para completar la propuesta, Zaira Nara eligió un estilismo total black compuesto por un top de breteles finos y un short de encaje, una combinación de inspiración lencera que acompañó la estética sensual y descontracturada de las sandalias ojotas. El resultado fue un look de líneas simples, donde los accesorios y las texturas tuvieron un papel central.

Las sandalias ojotas, el regreso de un clásico de los años 2000

El regreso de las sandalias ojotas confirma la influencia de la nostalgia por la moda de los años 2000, una década que sigue aportando referencias a las colecciones actuales. Aquel calzado que supo ser un infaltable de los looks estivales vuelve con una nueva interpretación, en la que se destacan las tiras delicadas, las siluetas depuradas y los materiales con acabados más sofisticados.

Esta tendencia también se aleja de su tradicional uso playero para conquistar los estilismos urbanos. Las versiones con pequeños tacos, transparencias, plataformas o detalles metalizados permiten combinarlas con jeans, pantalones sastreros, faldas midi y vestidos livianos. Los colores que mostró Zaira Nara en su red social y serán los favoritos de los próximos meses van desde los tonos oscuros al verde y celeste pastel.

Las sandalias ojotas, el regreso de un clásico de los años 2000



La elección de Zaira Nara refleja justamente esta nueva manera de llevarlas: un calzado que conserva la esencia relajada, pero suma detalles de diseño que las convierten en protagonistas de cualquier conjunto. Así, la top model recuperó un clásico de los 2000, el cual vuelve a ocupar un lugar en el guardarropa. Se trata de las sandalias ojotas que serán tendencia en 2027.