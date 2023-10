A poco de lanzar su primer disco, Joelle reflexionó: “Mi yo de chiquita estaría orgullosa”

Joelle tiene 20 años y con solo cuatro sencillos lanzados, ya se perfila como una de las grandes promesas de la música urbana argentina. La joven intérprete lanzó "Dama", último adelanto de lo que será su primer álbum titulado Ikigai, que verá la luz el próximo mes de noviembre.

“'Dama' surgió de una charla con amigas, situación pijama party. Empezamos hablar de los chicos. Que tal es un salame y que el otro me ghostea, hasta que en un momento fue como ¡basta, amigas!, nosotras merecemos más y ahí nació 'Dama'”, explicó la artista a CARAS en una entrevista exclusiva.

"Dama" llega después de "Me Lates", la gran "Cliché" y "Arrepentido", estos últimos dos, al igual que su último lanzamiento, fueron enteramente compuestas por ella, como el resto de temas del álbum, las cual trabajó en conjunto con su productor Xross, responsable también de varios éxitos de María Becerra.

Marcada por una familia dedicada al mundo del espectáculo, el arte formó parte de su ecosistema desde el día uno. Cuando tenía 6 años tomó clases de piano, para luego buscarse en la actuación y el teatro musical. Sin embargo, pronto entendió que su lugar en el mundo estaba en la música.

Joelle presentó Dama, el último corte de su primer disco | Prensa Joelle.

Esa pasión fue creciendo y se complementó con la composición de letras, que Joelle decide crear por sí sola. “Si no escribiera mis canciones se perdería un poco esa cosa del sentimiento que tienen los temas cuando uno los escribe y canta”, reflexionó la joven cantante que, cuando empezó a componer sus primeros versos, no sabía bien de qué quería hablar.

“Era chiquita, todavía no me había enamorado, no me habían roto el corazón, entonces era agarrarse de un sentimiento y exagerarlo mucho o escribir sobre personajes de pelis y fue un poco esa búsqueda”, explicó la artista y agregó que le gusta tener un hilo o una historia en sus escritos, pero manteniendo algo a libre interpretación: “Que la gente lo pueda recibir e identificarse y convertirlo en lo que necesitan escuchar”.

Me Lates: su primer lanzamiento

El primer tema de Joelle que vio la luz fue “Me Lates” y salió el 1 de diciembre de 2022. Se trata de un cover de la banda mexicana Barrio Zumba, cuya versión original es de 2007. “La canción era parte de un CD que había hecho mi viejo llamado “Mix auto 2010”, era lo que escuchábamos para ir a la costa”, contó la joven de 20 años.

El año pasado volvió a cruzarse con el compilado mientras ordenaba su casa y al escucharlo la transportó a muchos recuerdos de aquellos años, que la motivó a mostrarle el tema a su productor, Xross y juntos decidieron hacer la versión que puede escucharse en las plataformas de Joelle.

El primer disco de Joelle se llamará Ikigai y sale en noviembre | Prensa Joelle.

“Mi viejo le habló a Moy Barba, cantante de la banda, que ya dejó de hacer música, y le contó toda la historia y que queríamos lanzarlo y le encantó y accedió. Después se vieron en México y me videollamaron. Ahora, con todo esto creo que retomó la música”, relató Joelle. Como el disco ya estaba cerrado y casi todo grabado, decidió lanzar "Me lates" a modo de carta de presentación.

El valor de la amistad para Joelle

El segundo lanzamiento de Joelle fue "Cliché", el cual significó su debut como directora de su propio video, que grabó durante un viaje al sur con su grupo de amigos y que ya cuenta con más de 50 mil reproducciones en YouTube. Por otro lado, su manager, Pilar Fernández es una de sus mejores amigas desde séptimo grado de primaria, lo que denota el lugar que ocupa la amistad en su vida.

Joelle dirigió grabó y editó el video de su tema "Cliché", durante un viaje con amigos al sur | Prensa Joelle.

- ¿Cómo impactan tus amigos en tu música?

- Para mi son re importantes. Desde chica fui muy amiguera. Hoy por hoy mis amigos, los que siguen estando son los de séptimo grado o de la secundaria, porque al estar en la industria de la música y no seguir una carrera universitaria, no es que conozco gente de mi edad nueva, excepto los "facuamigos" (amigos de la facultad) de mis amigos que estudian. Entonces me aferro mucho a mis amigos de la escuela, que para mi son mi base. Mi manager es mi mejor amiga desde séptimo grado. Y creo que seguir teniendo amigos y gente que te rodee, que no sea de la industria musical, es clave para mantener los pies en la tierra.

Infancia y bullying

Joelle pasó por muchos colegios durante su educación primaria. Por un lado comenzó los primeros años en un colegio que, si bien le gustaba mucho, no tenía un buen nivel de ingles, algo que es clave para una joven que ya piensa en estar lista para salir al mundo. Por eso fue transferida a otro colegio donde lamentablemente, y como se ha escuchado de boca de varios artistas que han pasado por lo mismo, Joelle sufrió de bullying. Allí estuvo solo un año antes de volver a ser transferida.

“Sufrí mucho bullying. Volvía a mi casa llorando y no quería ir al colegio. Intentaba ir a hablar con algún preceptor o algo así, para no estar en la clase con ellos. Fue horrible”, recordó la artista.

“Es horrible que siga sucediendo. Viste que a veces se habla muy así al boleo, como 'basta de bullying', pero sigue estando y conozco gente muy de cerca que está en primaria y lo sigue sufriendo y es horrible.

Joelle se presentó ante más de 30 mil personas en la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar | Prensa Joelle.

- ¿Sentís que tu música puede llegar a ayudar a alguien que loe está sufriendo?

- He escuchado canciones de bullying y hablan más desde la primera persona, porque uno puede hablar desde su experiencia, y yo es algo que hoy por hoy, ya superé. Si hay alguien que está sufriendo esto, siento que es más inspirador ver la persona que soy hoy después de haber pasado por eso. Saber que yo también lo pasé y capaz alguien que me escucha se puede identificar y ver que es posible salir de eso.

Presente y futuro

El pasado 30 de septiembre, se presentó en la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar ante mas de 30 mil personas, minutos antes de que María Becerra, con quien ella mantiene una amistad, cerrara el día. Esta fue su primer encuentro con un publico masivo que, ademas, la recibió e una forma excepcional, logrando que la artista termine emocionada arriba y abajo del escenario.

- ¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando?

- Cada vez pasan más cosas (se ríe). Por un lado estoy más tranquila, porque ya casi sale el disco, pero por otro estoy como que ya sale el disco, pero hay que grabar todos los vídeos, pensar el evento lanzamiento del álbum ¿Qué pasa después? Entonces es como una constante de pensar, pasó esto, pero falta esto, esto y esto. Pero me da mucha felicidad honestamente, es como que todos los días me levanto y tengo cosas para hacer que están en mi música y ver tanta gente trabajando alrededor, que mi música genera tanto equipo es re lindo.

- Se te ve muy cómoda en los videoclips ¿Te gustaría volver a la actuación?

- Me encanta, El video de "Arrepentido", lo re disfruté. Me encantaría volver a actuar en algo de cine. Ojalá se dé. Mientras no sea con baile… (se ríe).

- ¿Con qué artista nacional te gustaría colaborar?

- Hay un artista que estoy escuchando mucho que se llama Sant Da Man, que es muy capo y me re gusta lo que hace. Y después, el último álbum de Taichu me gustó mucho. Siento que hay un par de temas en los que podría meterme. Es otra cosa totalmente distinta a lo que hago, es música que me gusta, pero no sé si me puedo meter en eso, pero sí, haría algo con ella.

Joelle ya se encuentra preparando nuevos proyectos para después del lanzamiento del disco | Prensa Joelle.

- ¿Cómo ves a la Joelle que empezó soñando con esto, ahora que lo estás consiguiendo?

- Yo siento que estaría orgullosa mi yo de chiquitita si me viera, porque es esa cosas que le pasa mucho a los artistas. Yo siento que me admiraría, estaría diciendo "yo quiero ser así" (se ríe).

- Decís que ya estás empezando a trabajar en cosas que no son del disco ¿Algo que puedas contarnos?

Tengo un feat. grabado que está muy bueno, siento que los va a re sorprender porque no es nada que ver a lo que venía haciendo. Es un artista internacional de un país vecino. Todo eso viene después del disco.