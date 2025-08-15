Este 15 de agosto, la princesa Ana cumple 75 años. Considerada un hito para la realeza británica, ella fue protagonista de títulos en los medios de comunicación por sus diversos momentos en sus responsabilidades como princesa, y por sus acciones en su vida personal. Es por eso que, los expertos y seguidores de la Familia Real destacaron algunos de los datos más curiosos y desconocidos, durante esta fecha conmemorativa.

Los 6 curiosos y desconocidos datos de la princesa Ana

1. Es la⁠⁠ primera miembro de la realeza británica en competir en los Juegos Olímpicos

En 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, la princesa Ana fue parte del equipo ecuestre británico, y durante la prueba, montó el caballo de la difunta reina, Goodwill. Es de público conocimiento su fascinación por el deporte, que claramente no comenzó en ese hito. Otros logros fueron el oro en el Campeonato Europeo de Concurso Completo en 1971, y la distinción plata en las disciplinas individual y por equipos en el Campeonato Europeo de Concurso Completo de 1975.

2. Tiene su propio escudo de armas y una bandera personal para usar en Canada

En comparación con las del rey, las armas de la princesa Ana presentan un lambel de tres puntas de plata. La primera y tercera punta cargadas con una Cruz de San Jorge y el del centro con un Corazón de Gules. Además, posee una bandera personal para Canadá, donde la corona de hojas de arce en el centro encierra el símbolo de Su Alteza Real, compuesto por la letra "A", y una etiqueta blanca de tres puntas, con un corazón rojo y dos cruces rojas, proveniente de su escudo de armas.

3. Es un caballero, miembro de la Orden de la Jarretera

Lejos de mantenerse en el estándar de "Dama", en 1994, fue nombrada miembro de la Orden de la Jarretera, la más antigua y de mayor rango de Caballería en Gran Bretaña. Sin embargo, solicitó ser nombrada Caballero Real de la Orden y, siguiendo su carácter, se lo cumplieron. En los eventos de la Orden, luce el uniforme con una sonrisa en el rostro y con un porte digno de un caballero.

4. Se hizo famosa por enfrentarse a un secuestrador

Los seguidores quedaron sorprendidos cuando se dio a conocer que la princesa Ana sufrió un intento de secuestro, pero que fue ella misma la que se salvó. El 20 de marzo de 1974, volvía al Palacio de Buckingham tras asistir a un evento benéfico. Sin embargo, un secuestrador le impidió el paso con su auto y la enfrentó con pistola en mano. Cuando le pidió que saliera del coche, la hermana del actual rey le contestó: "Not bloody likely" ("No es probable", de una manera malsonante). Rápidamente, la seguridad de la princesa reaccionó y, a pesar de algunos disparos y heridos, lograron detenerlo. En los medios de comunicación y sus seguidores quedó grabado la valentía de la royal para enfrentarse ante una situación de riesgo.

5. Tiene antecedentes penales

Aunque parezca insólito de la realeza, la princesa Ana es la única de los Windsor con antecedentes penales. Lejos de lo que se creería, esto se abrió debido a un paseo junto a sus perros que terminó peor de lo que se imaginaba. En 2002, ella y su esposo sacaron a pasear a su bull terrier, Dotty, por el Gran Parque de Windsor. Sin embargo, la mascota se escapó y habría atacado a dos niños, dejándolos con heridas leves. Una persona no dudó en acusarla y, posteriormente, la royal admitió haber violado la Ley de Perros Peligrosos.

6. Es la primera miembro de la realeza en participar de un concurso televisivo

Su pasión por el deporte y carisma destacado, la llevaron. ser la primera miembro de la realeza en participar de un TV Quiz, un programa de televisión de preguntas y respuestas. En 1987, "A Question of Sport" de la BBC era uno de los más vistos y destacados por los espectadores, y la royal fue parte de una emisión, haciendo equipo con Emlyn Hughes. Entre bromas y un lenguaje informal muy alejado de la realeza, la princesa y su equipo triunfaron con una gran distancia de puntos.

Bonus: Se divorció y casó de nuevo en menos de un año

Su primer matrimonio ocurrió el el 13 de noviembre de 1973, con el capitán Mark Phillips, y fue la segunda vez en 200 años que un miembro de la realeza se casaba con un plebeyo. Con él, tuvo dos hijos: Peter Phillips y Zara Phillips, ahora Tindall. Sin embargo, y tras una supuesta infidelidad, la princesa Ana se divorció en 1992 y se casó con Timothy Laurence en diciembre del mismo año. Su actual esposo era oficial naval y escudero de la difunta reina Isabel, y fue quien le dio dos hijastros: Tom y Amy Laurence.

En este cumpleaños 75 de la princesa Ana, sus seguidores y expertos en la realeza destacan su personalidad independiente y extrovertida. La royal es una de las más presentes al momento de realizarse eventos reales, y siempre se la ve dispuesta a cumplir con sus responsabilidades.

A.E