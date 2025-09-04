La madre de Letizia Ortiz adquiere un yate de 8 millones de euros

La madre de Letizia Ortiz, Paloma Rocasolano, está siendo mencionada entre el público por un supuesto verano que poco tendría que ver con su antigua vida. Voces del entorno real hablan de días de descanso a bordo de un yate valuado en varios millones de euros, un rumor que inevitablemente reaviva la curiosidad por el recorrido vital de la mujer.

Su historia comenzó muy lejos de los lujos. Quienes compartieron con ella aquellos años evocan el pequeño apartamento de Benidorm, apenas 60 metros que reunían recuerdos familiares y un frío que obligaba a usar mantas y pijamas dobles. En su pueblo, el apodo “los acelgas” resumía a una época de carencias.

Los veranos tampoco ofrecían extravagancias. Hoteles económicos, madrugones para ganar espacio en la playa, nevera portátil, bocadillos y sombrilla. Las fotografías de entonces son testigos de un tiempo donde el esfuerzo suplía cualquier lujo y la normalidad era el ahorro.

El punto de inflexión llegó cuando Letizia irrumpió en el periodismo nacional y, más tarde, se casó con el entonces príncipe Felipe. Paloma accedió a entornos impensados: estancias discretas en Zarzuela, ratos con sus nietas Leonor y Sofía durante compromisos oficiales, alguna visita a Marivent. La cotidianeidad se volvió progresivamente más cómoda.

Con el paso de los años, asesores reales redujeron su protagonismo argumentando que las hijas de los reyes ya no vivían en palacio. Pese a ello, la transformación se mantuvo: restaurantes de categoría, escapadas a Baleares y un círculo social distinto al de su juventud alimentaron la percepción de un cambio en su vida.

El rumor de un yate valuado en torno a ocho millones de euros, invitación incluida de su hija, no ha sido confirmado por fuentes oficiales, pero funciona como símbolo del contraste. Del apartamento modesto al comentario sobre una travesía de lujo, la historia de Paloma Rocasolano refleja un cambio marcada por los nuevos tiempos de la Corona y las oportunidades que surgen al amparo de un reinado.

El contraste es contundente: de un pasado de carencias a los rumores de un verano en un yate valuado en millones. Para la opinión pública, el giro de Paloma Rocasolano, la madre de Letizia Ortiz, sigue planteando preguntas sobre el alcance real de los privilegios que acompañan a la familia de una reina.







