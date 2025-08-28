Letizia y su hermana Telma: la verdadera relación entre las Ortiz Rocasolano

Letizia Ortiz mantiene un vínculo complejo con su hermana Telma, con quien comparte apenas un año de diferencia. Ambas crecieron en Oviedo junto a su hermana menor, Erika, cuya muerte en 2007 marcó profundamente a la familia Ortiz Rocasolano. Sin embargo, el lazo fraternal que parecía inquebrantable se transformó con el paso del tiempo y, según versiones recientes, hoy atraviesa un momento de distancia.

De acuerdo con el portal neerlandés Royalty Online, el vínculo entre Letizia y Telma se resquebrajó tras la difusión de los mensajes de Jaime del Burgo, exmarido de Telma, quien aseguró haber mantenido un romance con la actual reina en el pasado. La revelación habría provocado una ruptura definitiva entre las hermanas, que pasaron de ser confidentes a tratarse como “completas desconocidas”.

La verdadera relación entre Letizia y Telma Ortiz

En el pasado, la relación era de apoyo mutuo. Durante la juventud, Letizia fue muy cercana a Telma y juntas compartieron proyectos, confidencias y un estrecho lazo afectivo. El punto de inflexión, siempre según trascendió por medios especializados, llegó cuando Letizia contrajo matrimonio con Felipe de Borbón. La entrada a la vida institucional de la Casa Real impuso un protocolo rígido que dificultó el contacto entre ellas y generó, con el tiempo, roces y tensiones.

Telma, que mantuvo siempre un perfil más discreto, se habría sentido cada vez más "a la sombra" de su hermana mayor. La perfección exigida a Letizia en su rol de reina consorte también alteró la dinámica familiar. Según el mismo portal, las personalidades enfrentadas y los celos fueron empañando el vínculo hasta llegar al quiebre que significó la aparición de Del Burgo en la historia.

Sin embargo, otras fuentes apuntan a una versión diferente. El diario El Español asegura que, desde que Telma se instaló en Madrid en 2019, ambas retomaron el contacto y lograron acercarse nuevamente. Incluso se habla de cenas privadas en restaurantes exclusivos de la capital española, espacios que funcionarían como una suerte de refugio para Letizia, alejada del protocolo.

En público, las declaraciones de Telma sobre su hermana han sido pocas pero afectuosas. Consultada por un reportero, se limitó a responder: “La quiero mucho” y, ante la insistencia de si consideraba a Letizia la mejor hermana, añadió: “Es la mejor”.

Así, entre rumores de distancia y gestos de cercanía, la relación de Letizia y Terma Ortiz Rocasolano sigue generando preguntas por las circunstancias que atravesaron desde que una de ellas asumió el rol de, nada más y nada menos, reina consorte de España.

F.A