Mansión de las vacaciones de los reyes de España con Máxima

Los reyes de España eligieron un destino singular para sus vacaciones de verano, y lo hicieron en compañía de Máxima Zorreguieta. La mansión que comparten en Grecia se convirtió en un refugio privado donde la cercanía entre ambas familias reales se hace visible sin necesidad de actos oficiales, marcando el fuerte vínculo que sostienen.

La mansión en la que pasan sus vacaciones Letizia Ortiz, el rey Felipe VI y Máxima Zorreguieta

Felipe VI y Letizia Ortiz

Felipe VI y Letizia eligieron un nuevo destino para pasar unos días con sus hijas; según develó la prensa española, esta vez su destino fue la exclusiva propiedad que tienen los reyes de Países Bajos en el país heleno. Tras su tradicional estancia en Mallorca, la familia real se trasladó al Peloponeso para alojarse en la residencia que destaca por su privacidad y comodidad.

La propiedad fue adquirida por Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo en 2012 por un valor cercano a los 4.5 millones de euros. Cabe destacar que la mansión está ubicada en la bahía de Kiláda y se compone de una vivienda principal de estilo blanco, dos residencias para invitados, varias piscinas, cancha de tenis, acceso directo a una playa privada y un muelle exclusivo. A su vez, el complejo está rodeado por plantaciones de olivos y cipreses.

Máxima Zorreguieta, Rey Guillermo

Según reveló la revista People, esta residencia es el lugar donde la reina Letizia y el rey Felipe VI eligieron descansar en compañía de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por su parte, Andrea Caamano, directora de contenidos digitales de HELLO!, explicó que “su estancia en Grecia es su verdadero tiempo lejos del foco mediático, es ultra privada y donde los reyes pueden desconectar de verdad”.

En la misma línea, se supo que la familia real española llegó el 7 de agosto a Atenas para luego trasladarse a la mansión de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo. Aunque no hay confirmación oficial sobre si los reyes españoles y los neerlandeses comparten la estancia, todo indica que podrían estar disfrutando de la estancia juntos.

Mansión de Máxima Zorreguieta y rey Guillermo en Grecia

El vínculo entre las casas reales de España y los Países Bajos trasciende los compromisos oficiales. En los últimos años, se ha consolidado una relación cercana, como se evidenció en 2022, cuando la princesa Amalia de Holanda se instaló en Madrid tras recibir amenazas. En ese contexto, Felipe VI y Letizia brindaron apoyo y contención, gesto que fue agradecido por sus pares.

Letizia Ortiz, Felipe VI, Princesa Leonor, Infanta Sofía

La mansión de las vacaciones de los reyes de España junto a Máxima se consolidó como un espacio donde la privacidad y el descanso tomaron protagonismo. En un entorno sereno y lejos de los medios, ambas familias reales comparten momentos lejos del protocolo, reforzando sus vínculos personales.

VDV