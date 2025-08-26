A qué se llaman "Joyas de Pasar" y por qué las usa Letizia Ortiz

Letizia Ortiz es quien actualmente luce las llamadas “joyas de pasar”, como se denomina al conjunto más importante de la joyería real española. Se trata de piezas reservadas exclusivamente a la reina consorte y que, según la tradición, deben transmitirse de generación en generación. El término fue acuñado por María de las Mercedes de Borbón, madre del rey Juan Carlos, para referirse a las joyas heredadas de la reina Victoria Eugenia.

Las "joyas de pasar" que usa Letizia Ortiz

Entre las piezas más emblemáticas que luce la reina se encuentra la tiara de flor de lis, una diadema de brillantes con tres flores de lis rodeadas de motivos vegetales. Fue creada en 1906 por la joyería Ansorena con 450 diamantes y 10 perlas montadas en platino. Está considerada una de las joyas más valiosas de la colección.

Otro conjunto destacado es el collar de chatones, que en sus orígenes estaba formado por 30 diamantes de corte brillante en forma redonda. Con el tiempo, el collar fue alargándose, ya que en cada ocasión especial se añadían nuevas piedras. En 1931, fue dividido en dos partes y, de allí, surgieron también los pendientes de chatones.

Otra pieza destacada es el broche con perla gris pálido, rodeado de brillantes y con una perla en forma de pera colgante. Esta joya perteneció a la infanta Isabel y fue utilizada con frecuencia por la reina Victoria Eugenia.

La colección incluye además el collar de 37 perlas grandes, considerado la pieza más lujosa y una de las más antiguas. Data de 1846, cuando Isabel II lo recibió como regalo de bodas de su futuro esposo, Francisco de Asís de Borbón. La pieza estaba acompañada por un broche de diamante y una perla en forma de pera, que años después fue separada y montada como joya independiente.

Letizia Ortiz luciendo el collar de 37 perlas grandes

Las llamadas pulseras gemelas de Cartier forman parte también del conjunto. Se trata de dos piezas compuestas por cuatro esmeraldas rectangulares y cuatro rubíes redondos, unidas mediante elementos de inspiración vegetal. Pueden usarse juntas o por separado.

Todas estas piezas, junto con otros complementos menores, constituyen las joyas de pasar. Letizia Ortiz las luce exclusivamente en actos de Estado y ceremonias institucionales, siguiendo la tradición que marca que, al finalizar su reinado, deberán ser entregadas a su sucesora como parte del patrimonio histórico de la Corona.

F.A