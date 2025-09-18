Aymeric de Bélgica: su formación y estudios que pocos conocen

El príncipe Aymeric de Bélgica atraviesa un momento de transición en su vida académica y personal. A sus 18 años, el hijo del príncipe Laurent y de la princesa Claire había comenzado, junto a su hermano gemelo Nicolás, una etapa de formación en la Real Escuela Militar de Sint-Truiden. Allí, los futuros oficiales de carrera reciben instrucción académica y militar, un camino exigente que no todos logran completar. Sin embargo, apenas unos meses después de haber ingresado, Aymeric decidió abandonar la institución.

Aymeric junto a Nicolás y Louise de Bélgica

Los estudios de Aymeric de Bélgica que pocos conocen

La noticia fue confirmada por el propio príncipe Laurent, quien explicó a la prensa belga que su hijo enfrentaba dificultades con las matemáticas, particularmente con la geometría y la trigonometría. No se trataba, según él, de falta de capacidad, sino de un obstáculo que le impidió seguir el ritmo de las clases. Mientras Nicolás optó por la rama politécnica, con miras a una ingeniería, Aymeric había elegido el programa de ciencias sociales y militares, lo que finalmente no resultó ser el mejor encaje para él.

Consciente de la importancia de una sólida base académica, el joven príncipe planea ahora centrarse en reforzar sus conocimientos en matemáticas en Bruselas, con el objetivo de reorientar su futuro universitario. Además, prevé compaginar sus estudios con trabajos temporales. Durante el pasado verano, el príncipe trabajó como camarero en Saint Tropez, pero en esta ocasión su familia asegura que se dedicará a algo más cercano a sus intereses: entrenar a niños en el tenis, deporte que practica con entusiasmo desde pequeño.

Aymeric de Bélgica

Aunque su recorrido institucional ha sido discreto, el joven ha llamado la atención en redes sociales, donde comparte parte de su vida personal. Uno de los aspectos que más curiosidad despierta es su relación sentimental con Gersende, una joven franco-belga que prefiere mantener un bajo perfil y mantiene sus redes sociales privadas. En su última publicación de Instagram, Aymeric dejó entrever que, a pesar de los cambios académicos, su vida sentimental se mantiene estable.

Este giro en los planes del sobrino del rey Felipe refleja la búsqueda de su propio camino, lejos de la exposición constante y las obligaciones formales que marcan a otros miembros de la familia real. Aymeric de Bélgica se enfrenta a una etapa clave en la que empieza a definir quién quiere ser más allá de su apellido.

