Una cardióloga salió a hablar del síndrome que podría padecer Froilán

Froilán de Marichalar y Borbón da qué hablar cada vez que pisa suelo español. El sobrino del rey Felipe VI ha sido noticia durante estos meses de verano por las compañías y escenarios en los que aparece. Con 27 años recién cumplidos, su estilo de vida sigue marcado por el desenfreno y la falta de discreción, algo que inquieta a su madre, la infanta Elena, que desearía verlo asentado y centrado en una vida más responsable.

La infanta Elena y su hijo, Froilán

En los últimos meses, se lo ha visto en Marbella, Ibiza y Asturias. Precisamente en el norte del país, asistió a un festival de música electrónica donde, según testigos, estuvo bailando y bebiendo durante cinco días consecutivos. El evento concluyó con seis detenciones y más de 500 sanciones relacionadas con el consumo y la tenencia de drogas. Aunque Froilán no estuvo directamente implicado, su presencia volvió a colocarlo en la polémica.

El síndrome que podría padecer Froilán

Ante este panorama, surgió un nuevo debate en torno a su salud. La cardióloga Magdalena Perelló explicó que el joven podría padecer el llamado “síndrome del corazón de fiesta”. Se trata de una arritmia conocida como fibrilación auricular, que suele presentarse en personas jóvenes tras ingerir grandes cantidades de alcohol en un corto período de tiempo.

Según la especialista, esta alteración se manifiesta con taquicardias, palpitaciones, dolor torácico o mareos, y aunque desaparece cuando los niveles de alcohol en sangre disminuyen, no deja de ser un aviso del impacto que el abuso de estas sustancias puede generar en el organismo. Perelló aclara que no se trata con fármacos, sino que la verdadera solución está en la prevención.

Froilán

“Lo importante es mantener un estilo de vida saludable, reduciendo al máximo la ingesta de alcohol. Y si se consume, que sea en pequeñas cantidades y de forma muy esporádica”, señaló la doctora en declaraciones compartidas en sus redes sociales. En su opinión, los hábitos de hoy condicionan la salud del mañana: “Prevenir es curar, hay que vivir muchos años con una buena salud cardiovascular”.

Mientras tanto, en el entorno familiar persiste la preocupación. La decisión de enviarlo a Emiratos Árabes con su abuelo Juan Carlos buscaba alejarlo de los excesos, pero lo cierto es que Froilán pasa cada vez más tiempo en Madrid. Sus escapadas y su vida nocturna continúan despertando titulares, aunque ahora el foco no está solo en su comportamiento, sino también en las consecuencias médicas que puede acarrear.

F.A