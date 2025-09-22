Le prohiben a la princesa Leonor y a la infanta Sofía aparecer en público con Froilán

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón está en la mira de atención mediática, debido a diversas actitudes que lo pusieron como protagonista de escándalos. Esto lo llevó a que la familia real de España se alejara de su persona, tanto que ordenaron a la princesa Leonor y a la infanta Sofía que no se mostraran en público con el sobrino de Felipe VI. La noticia la dieron a conocer diversos medios de comunicación especialistas, quienes explicaron por qué se tomó esta prohibición con las herederas al trono.

La princesa Leonor y la infanta Sofía son de las royals más observadas por los medios de comunicación y redes sociales, debido a sus responsabilidades reales y al rol que cumplen alrededor del trono. La mayor está terminando sus estudios en las Fuerzas Armadas obligatorios, mientras que la menor comenzará la universidad, y mantendrá un perfil bajo en comparación a su hermana. Es por esto que los reyes siguen atentos a su imagen pública, e hicieron una dura prohibición.

Según expusieron algunos medios internacionales especializados, Letizia Ortiz decidió que sus dos hijas se mantendrían lejos de los escándalos de la familia real, y eso incluye a Victoria Federica y Froilán, quienes mantienen una reputación polémica. Ambos fueron protagonistas de fiestas o noticias que dieron de qué hablar, hasta incluso alejarse de su herencia por decisión de Jaime de Marichalar. Esto llevó a que la Casa Real tomara una determinación.

Según se dio a conocer, la reina les prohibió a sus hijas que las vean juntos públicamente, con Victoria Federica y Froilán, ni siquiera en una fotografía que acabe publicada a sus redes sociales. Esto provocó que la relación entre los jóvenes sea más lejana que antes, ya que no se tiene data de que alguna vez mantuvieron cercanía de primos. A pesar de esto, los sobrinos de Felipe VI no dudan en hablar del futuro de las herederas, y cómo Leonor cumplirá con su deber real.

Esta situación complica más a Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, quiene está en el ojo de la tormenta mediática por sus diversas actitudes escandalosas. Mientras que Victoria Federica dedicó su vida a las redes sociales y a ser influencer, el joven de 27 años sigue siendo título de medios de comunicación por sus accionares rebeldes. Ante esto, la Casa Real tomó la determinación de alejarlos de las princesas herederas, mientras ellas crecen en sus caminos personales.

