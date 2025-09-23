Le prohiben a la princesa Leonor y a la infanta Sofía sacarse fotos con Victoria Federica

La princesa Leonor y la infanta Sofía viven momentos importantes en su formación, con caminos académicos que las llevarán lejos de España. Según confirmó la Casa Real, Leonor ya inció su última etapa de formación militar en el Ejército del Aire este mes antes de comenzar sus estudios universitarios en 2026. En paralelo, la infanta Sofía comenzará a cursar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, institución que le permitirá estudiar en distintas sedes: Lisboa, París y Berlín.

Leonor y Sofía

La princesa Leonor y a la infanta Sofía mostrarse públicamente con Victoria Federica

El calendario de ambas implica un alejamiento físico de su entorno familiar. Sin embargo, más allá de la distancia, desde Zarzuela se han impuesto límites claros en cuanto a los vínculos públicos con algunos parientes. Letizia, muy atenta a la proyección de sus hijas, habría marcado una línea con respecto a la familia Borbón más amplia. Desde pequeñas, tanto Leonor como Sofía fueron apartadas de la exposición junto a otros miembros, lo que derivó en una relación prácticamente inexistente con primos como Froilán y Victoria Federica.

El trasfondo de esta medida responde a un cuidado de la imagen. A diferencia de los hijos de la infanta Cristina, que han mantenido trayectorias más discretas, Froilán y Victoria Federica han estado frecuentemente envueltos en polémicas por sus conductas. Juergas, fiestas y polémicas marcaron sus últimos años, algo que desde la mirada de la reina Letizia podría perjudicar la figura de las herederas al trono.

Victoria Federica

En más de una ocasión, los periodistas han consultado a Froilán y a Victoria Federica sobre su vínculo con las hijas de Felipe VI. En actos oficiales, como la jura de la Constitución de la princesa Leonor, ambos dejaron en claro que no existe contacto cercano. Sin embargo, se mostraron respetuosos y destacaron las cualidades de su prima, asegurando que confían en que cumplirá un rol fundamental como futura reina.

La decisión de evitar apariciones públicas conjuntas es absoluta. Nada de fotos en redes sociales, ningún registro en fiestas ni en espacios donde puedan ser vinculadas con la vida mediática de sus primos. Esto deja una cosa en claro: la proyección institucional de Leonor y Sofía está por encima de cualquier gesto familiar que pueda interferir en su imagen futura.

F.A