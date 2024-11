La familia real de Países Bajos, compuesta por el rey Guillermo, la reina Máxima y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, sumó una nueva integrante hace algunos años: Eveline van den Bent.

Desde el año 2006, Eveline van den Bent ejerce su rol de niñera sobre las hijas de los reyes, puesto que mantuvo hasta el año 2020, cuando la ascendieron a secretaria real del monarca por decreto real. El gesto de Máxima y Guillermo, de cambiar de puesto a la niñera de sus hijas, demuestró la confianza absoluta que los monarcas depositaban en la mujer que pasó de criar a sus hijas a ser la mano derecha del rey.

Familia real.

Qué pasó con Eveline van den Bent, la niñera y secretaria de la familia real

Por su parte, Eveline van den Bent es licenciada en Derecho por la misma universidad que el rey Guillermo, lo que podría explicar también parte de la confianza que depositó la familia en su secretaria.

Dentro de su recorrido en el Palacio Real, la niñera de las princesas se ganó el corazón de la familia, generando un vínculo con los Orange que fue más allá de los términos laborales. Así, más adelante, en el año 2013, al coronarse Guillermo y Máxima de Holanda, la mujer que crio a sus hijas se convirtió en asistente personal.

El rey Guillermo y la reina Máxima

En este sentido, Eveline van den Bent dejó de formar parte del epicentro de la realeza hace un tiempo, y teniendo en cuenta la confianza que la familia depositaba en ella. Su desaparición llamó la atención de todos los medios holandeses, no solo porque la persona de mayor confianza de los reyes dejó de ser parte de la realeza, sino también porque nadie dio una explicación al respecto.

Además, Guillermo y Máxima no fueron los únicos involucrados emocional y personalmente con Eveline, ya que la empleada era la persona más confidente de Amalia, la hija mayor de los reyes. En este sentido, la marcha de su niñera podría ser un motivo de tristeza para Amalia, que deposita en ella una relación de complicidad y afecto que maduró durante los años más importantes de la futura reina.

Los reyes de Holanda con sus hijas.

De hecho, en la biografía sobre Amalia de Holanda que escribió Claudia de Breij, la princesa quiso reivindicar la figura de Eveline y mencionó algunas palabras acerca de la lealtad y el constante acompañamiento de la secretaria de su papá.

“Siempre está ahí. Sabe perfectamente lo que no me gusta. Incluso se da cuenta del momento en el que me canso de que me hagan fotos”, expresó la próxima reina sobre la figura de su exniñera, quien además representó el puesto de “segunda mamá” para Amalia.

En este contexto, los medios de los Países Bajos muestran preocupación sobre la sorprendente corrida de la escena que tuvo la mano derecha de Guillermo. Además, otra de las cuestiones que llama la atención es que Eveline se posicionaba como la persona perfecta para guiar a la futura reina en sus futuras obligaciones dentro de la realeza.

La reina Máxima junto a su hija Amalia.

A partir de esto, los expertos en realeza del país donde reside Máxima, han hecho toda la presión posible para saber a qué se debe el posible despido de Eveline, pero lamentablemente no han recibido ninguna explicación a cambio.

Sin embargo, se sabe que la “segunda mamá” de Amalia viajó en más de una ocasión a Madrid para visitar a la princesa mientras ella vivía y estudiaba en la ciudad española. Manteniendo así la relación que siempre las unió y que evolucionó a la par del crecimiento de la futura reina.

Las teorías sobre la desaparición de Eveline van den Bent del epicentro de la familia real

En este sentido, los comunicadores holandeses abrieron dos teorías al respecto que podrían explicar la salida de Eveline van den Bent. Aunque ninguna está confirmada, hay razones que podrían justificarlas.

Una de las teorías explica que la empleada real podría haberse cansado de dedicarse 24 horas diarias a la familia real desde hace tantos años, pero es una simple hipótesis que podría perder validez cuando se menciona el amor incondicional con las hijas de los reyes y el buen vínculo, que no merece ser despachado sin ningún tipo de anuncio.

La princesa Amalia y la reina Máxima.

Por otro lado, la segunda hipótesis se convierte en la más comentada dentro de los medios de Países Bajos y sugiere que Máxima de Holanda se habría sentido alejada de su hija por los frecuentes viajes de Eveline a Madrid, sintiendo tantas diferencias hasta llegar a despedirla.

A partir de esto, muchos comunicadores se preguntan si el verdadero motivo son los celos de Máxima. Pero, si esto fuese así, el disgusto de Amalia por separarse de su amiga incondicional, podría ser más fuerte que cualquier sentimiento de celos.

Sin embargo, ninguna teoría se confirma y la voluntad de Eveline de alejarse del centro real continúa siendo una incógnita, que llama la atención frente al vínculo y a la posición que ocupaba dentro del Palacio van den Bosch.

