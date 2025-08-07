Una experta en realeza advierte sobre la histórica tradición que rompieron el rey Felipe y la reina Letizia: "Nunca más lo vamos a ver"

Felipe VI y la reina Letizia han impulsado cambios profundos dentro de la Casa Real española. Ahora, una reconocida especialista en temas de realeza asegura que una de las tradiciones más emblemáticas desaparecerá con el actual monarca.

Mientras la institución busca modernizar su imagen, ciertas costumbres que marcaron generaciones podrían estar llegando a su fin. La periodista Pilar Eyre explicó cuál es la práctica histórica que no continuaría con la futura reina Leonor.

Rey Felipe y reina Letizia de España

Experta en realeza revela sobre la histórica tradición que rompieron el rey Felipe y la reina Letizia

El rey Felipe VI, la reina Letizia y su forma de concebir la monarquía están en el centro del análisis de Pilar Eyre, experta en realeza y colaboradora de la revista Lecturas. En sus recientes declaraciones, Eyre advirtió que una de las tradiciones más simbólicas de la familia real española dejará de existir tras el reinado de Felipe. Se trata de la vocación marinera, una costumbre con más de un siglo de historia que, según la periodista, ya no encuentra lugar en las nuevas generaciones.

Los recientes actos oficiales durante las vacaciones en Mallorca volvieron a mostrar al rey Felipe participando en las tradicionales regatas a bordo del Aifos. Sin embargo, su hija, la princesa Leonor, no se sumó a ninguna de estas actividades náuticas, pese a haber pasado un año a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Ese contraste es clave para Eyre, quien sostiene que con Felipe VI se cerrará un ciclo.

Rey Felipe IV

“La vocación marinera de nuestra Familia Real es una tradición que llega hasta Alfonso XIII”, explicó la periodista en un video difundido en redes sociales. “El padre de don Juan Carlos encontraba consuelo en el mar. Juan Carlos I heredó esa pasión y siempre lo vimos a bordo del Fortuna, el barco que le regaló el rey de Arabia”. Según Eyre, esa imagen —la del rey navegando— va a quedar como un símbolo de una época.

También la reina Sofía y las infantas Cristina y Elena compartieron esa afición. La actual reina consorte, sin embargo, nunca mostró interés por el mar. “Letizia no tiene esa conexión con la navegación, y eso también influye. No me la imagino en un barco, con la vela. Nunca la hemos visto en ese rol”, afirmó. La mayor pista para Eyre llegó con Leonor. Pese a la expectativa que generó su experiencia en Elcano, la periodista asegura que la princesa pasó la mayor parte del viaje en el camarote, afectada por mareos. “No participó en las regatas, no se la vio embarcarse. Solo se acercó al puerto. Esa tradición, creo, se acaba con Felipe. Nunca más veremos a la futura reina a bordo de un barco”, concluyó.

F.A