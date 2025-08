La princesa Leonor deslumbra en Mallorca: crochet, wide leg y estilo veraniego

La princesa Leonor volvió a ser noticia por su estilo. Después de varios días sin apariciones públicas, la familia real española volvió a dejarse ver en Palma de Mallorca. La reina Letizia, el rey Felipe VI y sus hijas recorrieron las calles del centro de la ciudad en un plan familiar que llamó la atención de locales y turistas. La reina emérita Sofía fue la gran ausente en esta ocasión.

La salida, que incluyó cine y paseo, no pasó desapercibida, especialmente por la presencia de Leonor. La heredera al trono se convirtió en el centro de todas las miradas por su look fresco y distendido, lejos del protocolo que suele marcar sus apariciones oficiales. La naturalidad del momento no hizo más que potenciar su presencia.

La reina Letizia, el rey Felipe VI y sus hijas, Leonor y Sofía

El look veraniego de la princesa Leonor en Palmas de Mallorca

Para la ocasión, Leonor eligió un conjunto veraniego compuesto por un top blanco de crochet, sin mangas y con detalles florales calados. Combinó esta prenda con un pantalón wide leg en tono verde agrisado, de caída fluida y cintura alta, una elección que le aportó elegancia sin rigidez. A sus pies, sandalias planas marrones de tiras delgadas, ideales para caminar con comodidad sin perder estilo.

El toque final del conjunto fue un bolso de rafia circular con tapa de cuero en marrón oscuro, llevado cruzado al cuerpo. El diseño artesanal del accesorio reforzó el aire relajado del look y sumó una nota bohemia, en línea con el espíritu del verano mediterráneo. Leonor llevó el cabello suelto, con ondas suaves, y un maquillaje muy discreto.

Princesa Leonor

La familia real eligió ver el documental "En un lugar de la mente", protagonizado por José Corbacho, en el Cine Rivoli. A la salida, las hijas de los reyes intercambiaban comentarios con sus padres mientras caminaban entre la gente. A pesar del intento de mantener bajo perfil, su presencia fue rápidamente reconocida.

Esta es la primera aparición pública de los monarcas en Mallorca durante sus vacaciones, que transcurren en el Palacio de Marivent. La reina Sofía, habitual en estos encuentros, permanece en Madrid junto a su hermana Irene, cuya salud atraviesa un momento delicado.

Con este look, la princesa Leonor volvió a mostrar cómo equilibra su rol institucional con una imagen juvenil, cada vez más consolidada en sus apariciones informales y acaparando toda la atención.

F.A