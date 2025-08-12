El increíble cambio de look de Victoria Federica

Victoria Federica decidió este verano que su imagen de un giro. La royal, que combina su agenda social con colaboraciones en redes, ha optado por un peinado clásico de temporada y muy de moda en la costa mediterránea: trenzas estilo playero. La novedad llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotografías posando con el nuevo look.

El nuevo look de verano de Victoria Federica

Sin embargo, el estreno no tomó por sorpresa a todos. La prensa ya había detectado el cambio el pasado fin de semana, cuando se dejó ver en el festival Starlite de Marbella con el mismo peinado. Incluso apareció en las historias de su amiga Rocío Laffón luciendo su melena habitual, lo que hizo que su propia revelación en redes perdiera un poco la sorpresa.

Victoria Federica

En las imágenes publicadas, Victoria combina su nuevo peinado con varios accesorios y un outfit bien acertados para la temporada. En primer plano destacan unos anillos de Fred Jewelry, mientras que sobre la mesa se aprecia un bolso de la firma Loewe valorado en unos 1.800 euros según la web oficial.

Pero no todo son accesorios de lujo. Un detalle que no ha pasado inadvertido es una tirita en la palma de su mano, cubriendo una pequeña herida cuya causa no ha trascendido. Un gesto que añade un toque de espontaneidad a unas imágenes donde todo parece calculado.

Victoria Federica

El conjunto fue el elegido para asistir al concierto de Guitarricadelafuente, evento en el que Federica disfrutó de la noche marbellí con amigos. Según la propia descripción de la publicación, este look tiene fecha de caducidad: “Nuevo looking un par de días”. Una advertencia que confirma el carácter fugaz de este cambio, más pensado como guiño de temporada que como transformación definitiva.

Teniendo en cuenta que el concierto fue el 8 de agosto, es probable que, para el momento de la publicación, las trenzas ya formen parte del pasado y su melena haya vuelto a ser protagonista. Aun así, las fotos de Victoria Federica luciendo un increíble cambio de look impactaron entre sus seguidores y generaron conversación por combinar moda y lifestyle.

F.A