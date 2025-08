Victoria Federica indiscreta en un coche

Victoria Federica vuelve a estar envuelta en una polémica. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fue grabada en una situación incómoda, una de esas que rápidamente circulan por televisión y redes sociales. Esta vez, las cámaras la captaron estacionando su coche en un lugar completamente inapropiado: en medio de una rotonda.

El material fue emitido por La familia de la tele, el programa heredero de Sálvame en Televisión Española, que intenta mantener vivo el estilo de material que caracterizó durante años a Telecinco. El intento no funcionó del todo, y el programa arrastra cifras bajas de audiencia. Aun así, la emisión de estas imágenes causó revuelo y logró romper ratings de la tarde televisiva.

En las grabaciones se ve a Victoria deteniendo su coche en plena curva, sin dar señales de buscar un estacionamiento adecuado. Quien filma comenta en tono irónico la escena: “Ella agarra y se va, aparca su coche allí en medio, en la glorieta, ahí lo dejamos”. También se menciona que, justo al lado, hay un restaurante con servicio de aparcacoches, aunque ella no habría hecho uso del mismo. “No le ha dado las llaves al 'aparca', pero Victoria Federica puede aparcar donde quiera...”, dice quien habla.

Las imágenes continúan con la joven alejándose del vehículo, tapándose el rostro con las manos, como si intentara evitar ser reconocida. “Mira cómo se tapa la cara, por si alguien piensa…”, remata quien graba, casi como si se tratara de una crónica deportiva en vivo.

La escena se viralizó rápidamente, y aunque no hubo una reacción oficial por parte de Victoria ni de la Casa Real, las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer. No es la primera vez que la sobrina del rey Felipe VI genera debate por su conducta en espacios públicos. Su presencia constante en eventos, su estilo de vida expuesto y decisiones poco cuidadosas siguen alimentando la polémica.

Mientras tanto, La familia de la tele lucha por mantenerse a flote. Recortaron partes del programa, cambiaron horarios y ahora intentan recuperar atención con exclusivas como esta. En medio de ese intento por mantenerse al aire, Victoria Federica se convierte, otra vez, en la inesperada protagonista de una escena que rápidamente se hizo viral.

